ROMA-BODO/GLIMT: 4-0 (5′ Abraham, 23′, 29′, 49′ Zaniolo). Norvegesi spazzati via, è semifinale di Conference League

AS ROMA NEWS – L’Olimpico è pronto a infuocarsi: è arrivata la serata (per il momento) più attesa di questa stagione, il quarto di finale di ritorno di Conference League contro il Bodo/Glimt.

Dopo il 2 a 1 dell’andata, la Roma è chiamata a ribaltare lo svantaggio e per passare alle semifinali dovrà vincere con due o più gol di scarto. Se invece i giallorossi dovessero concludere i novanta minuti e gli eventuali supplementari con una sola rete di vantaggio, la sfida si deciderebbe ai rigori.

I norvegesi, seppur tecnicamente inferiori, hanno dimostrato di essere una bestia nera per la formazione di Mou, mai in grado di batterla nei tre precedenti confronti. Ma la partita decisiva è una sola: quella di stasera.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita. La Roma annienta il Bodo/Glimt e vola in semifinale dopo una partita senza storia. La squadra di Moruinho ha fatto quello che doveva fare, giocando una partita di grinta ma soprattutto di tecnica, spazzando via la timida resistenza del mediocre Bodo. I primi 45 minuti sono stati perfetti, nella ripresa la squadra ha gestito. Ora in semifinale c’è il Leicester. Marsiglia-Feyenoord sarà l’altra semifinale.

93′ – Sbandierata spettacolare dell’Olimpico.

90′ – Quattro minuti di recupero.

89′ CAMBIO BODO: dentro Nordas, fuori Solbakken.

85′ – TRIPLO CAMBIO ROMA: esce un esausto Abraham, dentro Carles Perez. Fuori anche Mkhitaryan e Zalewski, dentro Veretout e Maitland-Niles.

79′ – Sforbiciata di Boniface a centro area, palla che termina alta.

77′ – Canta l’Olimpico. Il Bodo si è arreso da tempo, la Roma lo ha annientato fin dal primo minuto. Ora i giallorossi gestiscono.

76′ – CAMBIO ROMA: dentro Sergio Oliveira, fuori Pellegrini.

72′ – CAMBIO BODO: dentro Mugisha, fuori Koomson.

61′ – DOPPIO CAMBIO BODO: dentro Boniface e Larsen, fuori Moe e Espejord.

60′ – CAMBIO ROMA: dentro Felix, fuori Zaniolo che non ce la fa più.

57′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini serve Zaniolo che in area stavolta calcia centralmente. Crampi per il 22.

54′ – Ammonito Mancini che trattiene Solbakken che stavolta lo aveva saltato.

49′ – GOOOOOL GOOOOL GOOOOL GOOOOOOOOOOOOOOL!! ZANIOOOOOLO!!! Lancio di Cristante per Nicolò che va via di potenza, entra in area e calcia di potenza col mancino mandano la palla sotto al sette!!

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: un assolo autentico della Roma, che ha letteralmente sommerso il Bodo. Per ora è tre a zero, in gol Abraham e Zaniolo, autore di una gran doppietta. I norvegesi hanno letteralmente faticato a superare la trequarti avversaria.

41′ – OCCASIONE ROMA! Karsdorp lancia Abraham in porta, il giocatore si allarga ma calcia lo stesso, il portiere devia in angolo!

39′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini calcia dal limite, il portiere respinge, Abraham arriva per primo sul pallone, salta anche il portiere ma non si trova più il pallone!

37′ – La Roma sta facendo una partita pazzesca, il Bodo non sa che pesci pigliare.

29′ – GOOOOOOL GOOOL GOOL GOOOOOOOOOOL!! ZAAAANIOLO! Azione strepitosa di Zalewski che poi manda in porta Nicolò che con un tocco sotto batte il portiere avversario! Gol pazzesco!!

27′ – Primo tiro in porta del Bodo con Vetlesen, blocca Rui Patricio.

23′ – GOOOOOL GOOOOOOOOOOOL!! ZANIOLO!!! Azione spettacolare della Roma tutta di prima con Pellegrini che manda in porta Nicolò , il 22 è freddissimo e batte il portiere con un tocco rasoterra!

21′ – OCCASIONE ROMA! Gran palla recuperata da Cristante che poi si invola a destra e serve Pellegrini, il capitano calcia col destro trovando la respinta del portiere!

16′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini dal fondo serve un pallone splendido a Abraham che col piatto calcia a incrociare, la palla esce di un nulla!

15′ – OCCASIONE ROMA! Gran palla di Zalewski per Pellegrini, il capitano serve un assist al bacio per Mkhitaryan che calcia di collo mandano la sfera fuori di un soffio!

13′ – Ancora Roma! Azione insistita che porta Mkhgitaryan al tiro dal limite, palla a lato. Ma i giallorossi spingono con insistenza, Bodo in grave affanno.

5′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!! ABRAHAM!! Zaniolo mette un cross in mezzo all’area, respinta del portiere, Tammy si avventa sul pallone e col piattone batte in porta!!!

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Bodo!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma annuncia la propria formazione ufficiale: gioca Zaniolo, Mou sposta Mkhitaryan a centrocampo al posto di Sergio Oliveira. In campo Mancini e Zalewski.

Ore 19:40 – Ufficiale anche l’undici del Bodo/Glimt: Haikin; Sampsted, Moe, Høibråten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Solbakken.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Ore 19:00 – Due ore al fischio d’inizio. Clima primaverile sulla Capitale. Cielo poco nuvoloso e temperatura mite per il periodo. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-BODO/GLIMT, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Maitland-Niles, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Veretout, Sergio Oliveira, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov.

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Holbraten, Wembangomo; Saltnes, Hagen, Vetlesen; Solbakken, Espejord, Koomsom. All.: Knutsen (in panchina Kalvenes).

A disp.: Smits, Kvile, Larsen, Fet, Konradsen, Mugisha, Boniface, Nordas, Pellegrino.

ARBITRO: Sanchez (Spa).

GUARDALINEE: Cabenero e Inigo (Spa).

IV UOMO: Soto Grado (Spa).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini