TIAGO PINTO: “Vogliamo la semifinale. Il mercato e il lavoro di Mourinho hanno migliorato la nostra panchina”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Bodo/Glimt.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Siete ottimisti come Mourinho?

“Sì, vogliamo arrivare in semifinale di Europa League. Loro sono un’ottima squadra, ma siamo nei quarti di Europa League”.

Mou ha sottolineato l’importanza della panchina…

“Abbiamo sempre detto che il tempo ci avrebbe aiutato, così come il mercato di gennaio. Ora abbiamo anche Zalewski e Felix che sono frutto del lavoro di Mourinho”.

Sono queste la partite cjhe servono per crescere…

“Mi sembra che in Europa la Roma è andata bene, ma vogliamo di più, una mentalità vincente e il mister ci spinge a questo. Oggi vogliamo vincere e arrivare in semifinale”