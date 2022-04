RUI PATRICIO: “Grande partita, l’abbiamo fatta per i nostri tifosi. Dobbiamo avere sempre questa mentalità”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Rui Patricio parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bodo/Glimt.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico:

Grande partita, avete sorpreso gli avversari, te lo aspettavi?

“Sì, speravamo, avevamo fiducia nei nostri mezzi di fare una grande partita. Siamo stati molto bravi a livello tattico. Lo speravo soprattutto per i tifosi, che sono venuti in tantissimi qui. Lo abbiamo fatto per loro”.

Come ti spieghi la vostra alternanza di risultati?

“Il nostro obiettivo è sempre di avere un livello altissimo, non si può avere sempre però. Il nostro obiettivo è mantenere la mentalità messa in campo stasera e ottenere un titolo”.

Il Leicester tu lo conosci bene.

“È un’ottima squadra, abituata a giocare nelle coppe. Sarà una grande partita dura, così come con tutte le altre perché è una semifinale europea. La Roma sa giocare queste partite di livello europeo, abbiamo un grande stadio, un grande pubblico e dobbiamo mantenere questa mentalità sempre”.