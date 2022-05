(LIVE!) ROMA-BOLOGNA: 0-0

AS ROMA NEWS – Quattro partite alla fine del campionato. Questa sera la Roma affronta il Bologna in un Olimpico strapieno, pronto a trascinare la squadra oltre l’ostacolo.

I giallorossi vengono da una serie di partite ravvicinate e dovranno necessariamente pensare anche alla gara di giovedì prossimo contro il Leicester, ma l’obiettivo di stasera restano i tre punti per tornare al quinto posto.

Il Bologna non ha molto da chiedere alla classifica, ma sta onorando il suo campionato con una serie di risultati sorprendenti, come la vittoria contro l’Inter di mercoledì scorso. Sarà dura portare a casa una vittoria stasera.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

68′ – CAMBIO BOLOGNA: dentro Svanberg al posto di Domunguez.

67′ – OCCASIONE ROMA! Miracolo di Skorupski sul colpo di testa di Kumbulla dopo un angolo battuto benissimo da Pellegrini!

62′ – DOPPIO CAMBIO BOLOGNA: dentro De Silvestri e Barrow, fuori Kasius e Orsolini.

60′ – OCCASIONE BOLOGNA: Arnautovic a centro area prova la voleèe col destro mandando la palla alta.

58′ – QUADRUPLO CAMBIO ROMA: dentro Karsdorp, Zalewski, Pellegrini e Arbaham, fuori Maitland-Niles, El Shaarawy, Felix e Carles Perez.

55′ – La Roma fatica a rendersi pericolosa, si aspettano i cambi.

52′ – Espulso Nuno Santos dalla panchina giallorossa.

46′ – Si riparte. Per ora non ci sono cambi.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: zero a zero tra Roma e Bologna. Occasioni da entrambi le parti, per ora il pareggio è giusto. I giallorossi pagano i tanti cambi e sono poco efficaci in attacco, si sente la mancanza di una prima punta. Male Felix, serve altro nella ripresa.

43′ – Rui Patricio in uscita respinge la conclusione ravvicinata di Orsolini che però era in netta posizione di fuorigioco, non segnalata dal guardalinee.

41′ – Ammonito Medel per un fallo su Zaniolo. Il pubblico dell’Olimpico applaude ironicamente.

39′ – OCCASIONE ROMA! Gran conclusione di Carles Perez alla distanza, super risposta di Skorupski!

29′ – OCCASIONE ROMA! Gran palla di Maitland-Niles che libera Zaniolo sul secondo palo, il 22 calcia potente ma Skkorupski salva la porta! Poi Felix a porta vuota, ma in posizione di evidente fuori gioco, col destro manda fuori!

24′ – Carles Perez prova la conclusione dal limite, mancino sul primo palo, Skorupski c’è.

22′ – OCCASIONE BOLOGNA: Arnautovic viene servito liberissimo in area, il suo piatto destro è fortunatamente centrale e Rui Patricio blocca. Rischio grosso per la Roma.

19′ – Carles Perez cicca col destro un bel pallone servito a Zaniolo! Occasione sfumata.

17′ – OCCASIONE BOLOGNA: Arnautovic, complice una palla deviata, si ritrova davanti a Rui Patricio in ritardo in uscita, il portiere comunque salva!

12′ – Altro rigore chiesto dalla Roma per un presunto fallo su Maitland-Niles. Il Var anche stavolta non interviene.

8′ – Bella partenza della Roma, che sta giocando aggressiva.

1′- Sospetto fallo di mano in area di Medel dopo un bello spunto di Perez, il VAR non interviene.

0′ – Fischia Fabbri, comincia Roma-Bologna!

LE ULTIME IN DIRETTA DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 19:50 – La Roma annuncia il proprio undici titolare: Mou sceglie un ampio turn-over, in panchina Smalling, Karsdorp, Zalewski, Pellegrini e Abraham. In attacco tocca a Zaniolo con Felix.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaBologna 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/klA2ibz8PP — AS Roma (@OfficialASRoma) May 1, 2022

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy, Carles Perez, Zaniolo, Felix.

Ore 18:45 – Due ore all’inizio del match. Dopo una mattinata uggiosa, ora il cielo è poco nuvoloso sulla Capitale. Il terreno di gioco dell’Olimpico appare in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Bologna, diversi i rebus da sciogliere in casa giallorossa.

ROMA-BOLOGNA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibanez, Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy, Carles Perez, Zaniolo, Felix. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Karsdorp, Smalling, Spinazzola, Viña, Zalewski, Bove, Diawara, Volpato, Pellegrini, Abraham, Shomurodov.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow. All.: Mihajlovic (in panchina Tanjga).

A disp.: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Dominguez, Orsolini, Sansone, Santander, Vignato.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

GUARDALINEE: Raspollini e Di Gioia.

IV UOMO: Camplone.

VAR: Piccinini.

AVAR: Alassio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini