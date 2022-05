RUI PATRICIO: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Ora dobbiamo dare il massimo contro il Leicester”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Rui Patricio parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bologna.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Olimpico:

Il vostro stato d’animo dopo questo pari?

“È difficile, continuiamo a lottare fino alla fine per le vittorie. Sapevamo che sarebbe stata difficile, adesso prepariamoci per giovedì e dobbiamo stare al nostro massimo”

Come sei messo con i piedi? Ti chiedono di giocare maggiormente come un giocatore di movimento?

“Gioco in base all’organizzazione della squadra. Il portiere fa parte della squadra, se una squadra non dà opzioni diventa difficile giocare. Invece, se la sua squadra è organizzata, il compito è più agevole”.