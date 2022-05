ROMA-BOLOGNA 0-0: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non riesce a superare l’ostacolo Bologna, all’Olimpico finisce 0 a 0 dopo una prestazione non particolarmente brillante dei giallorossi.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 7 – Altra bella partita del portiere portoghese, sempre attento e reattivo sulle conclusioni degli attaccanti del Bologna.

Mancini 5,5 – Distratto e insicuro nelle marcature. Soffre troppo le iniziative di Arnautovic e compagni.

Ibanez 5,5 – Gioca in mezzo alla difesa, e non ha la stessa sicurezza di Smalling. Qualche sbavatura.

Kumbulla 5,5 – Il Bologna lì davanti è spigliato e insidioso, lui fatica come tutti i suoi compagni di reparto ad arginare le scorribande avversarie.

Maitland-Niles 6 – Uno dei più propositivi dei suoi, sfodera qualche bella giocata e un assist pregevole per Zaniolo. Dal 58′ Karsdorp 6 – Entra in campo e regala un paio di bei cross lasciati colpevolmente cadere nel vuoto da Abraham e soci.

Veretout 5,5 – Poco appariscente, si vede solo per qualche bel cross. Conferma di non attraversare un periodo felice di forma. Dal 76′ Shomurodov sv.

Cristante 6 – Cerca di dare geometrie e sostanza alla mediana, gioca una partita asciutta e volenterosa.

Carles Perez 6 – Prova a dare un po’ di pepe allo sciapo attacco giallorosso con una serie di conclusioni dalla distanza. Dal 58′ Pellegrini 6 – Entra bene in campo e sfiora il gol con una gran conclusione dal limite. Prezioso anche nei recuperi difensivi.

El Shaarawy 5,5 – Dopo un paio di belle partite, oggi torna a livelli più modesti con una prestazione senza picchi. Dal 58′ Zalewski 5,5 – Non riesce a fare la differenza, con qualche giocata errata di troppo.

Felix 4 – Partita orribile, costellata da errori grossolani. Troppo acerbo, non è ancora pronto per una maglia da titolare. Dal 58′ Abraham 5,5 – Il suo ingresso in campo non riesce a dare sostanza e peso all’attacco.

Zaniolo 5,5 – Gioca da prima punta fino all’ingresso in campo nella ripresa di Abraham. Si danna l’anima ed esce stremato, ma gioca ancora troppo da solo.

JOSE’ MOURINHO 6 – Stravolge l’undici iniziale, ma lo fa a ragion veduta. La Roma oggi affrontava una prova molto complicata, arrivata nel mezzo di due partite faticose e decisive per la stagione giallorossa ed era giusto puntare su un ampio turn-over. Ora tutte le energie devono essere concentrate sul Leicester, una gara che può fare la storia del club.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini