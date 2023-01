(LIVE!) ROMA-BOLOGNA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Dopo la lunga pausa per il Mondiale, riecco finalmente il campionato. La Roma riparte dal settimo posto ed è chiamata a una difficile rincorsa che comincia oggi all’Olimpico, dove la squadra non vince dal lontano 9 ottobre.

Davanti ai ragazzi di Mourinho, assente per squalifica, scenderà in campo il Bologna di Thiago Motta, squadra che naviga a centro classifica e che prima della pausa ha ottenuto dei risultati interessanti.

Sarà dunque una partita non semplice per i giallorossi, chiamati però a vincere a ogni costo per ripartire col piede giusto: vietato perdere altro terreno dalle squadre che stanno davanti.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 14:30 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sull’Olimpico, ma non sono attese precipitazioni. Terreno di gioco da valutare dopo la lunga pausa. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre. Per quanto riguarda la Roma, le ultime parlavano di una possibile esclusione di Abraham dall’undici iniziale con Tahirovic titolare. Notizie da confermare.

ROMA-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Tahirovic, Zalewski, Dybala, Pellegrini, Zaniolo. All.: Josè Mourinho (in panchina Foti).

A disp: Boer, Svilar, Karsdorp, Vina, Kumbulla, Spinazzola, Matic, Camara, Bove, Shomurodov, Solbakken, El Shaarawy, Abraham.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Medel; Orsolini, Ferguson, Soriano; Arnautovic. All.: Thiago Motta

A disp.: Bagnolini, Sosa, Cambiaso, Moro, Aebischer, Pyyhtia, Schouten, Sansone, Raimondo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini