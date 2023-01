“ON AIR!” – CARINA: “Il Bologna? La partita più importante si sta giocando a Trigoria”, PUGLIESE: “La Roma deve andare dietro a Mourinho”, FOCOLARI: “Un rischio schierare i quattro attaccanti”, AGRESTI: “Ma se non lo fai ora, quando?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dybala è un ragazzo molto serio, anche con gli juventini si è comportato bene, è l’unico giocatore che può aiutarci a vincere qualcosa. La partita di oggi può dare subito un grande segnale. Io credo che un po’ di cuore sti ragazzi ce l’avranno…Pellegrini, Zaniolo, Abraham…sono quelli… Leggo ancora di questi “Fab four“, ma di favoloso chi c’è là dentro? Ma che stiamo a scherzà? Io ste cazzate le leggo solo sui giornali. Ma i Fab Four saranno Messi, Di Maria, Alvarez e Fernandez…quelli già si potrebbero chiamare Fab Four…”

David Rossi (Rete Sport): “Quando ci sono delle correnti dentro Roma, queste situazioni di guelfi e ghibellini, che è tipico della storia della Roma, i giornali solitamente si schierano in maniera sfacciata, volgare. Ci sarebbe un discorso deontologico da fare, ma alla fine mi dispiace per il tifoso della Roma che viene trattato come un morammazzato. Non ci si pone minimamente il problema che difendendo a spada tratta una parte, perchè ti passano le informazioni e le veline, non si fa un’informazione obiettiva. L’importante è che le cose siano verosimili, e non vere. E alla fine chi ci rimette è l’utente finale, il tifoso, che viene trattato come un deficiente…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La verità spesso non è da una parte o dall’altra, ma molto spesso sta nel mezzo. Ci saranno delle realtà che stanno al centro. Se noi pensiamo che la verità sia solo in Mou che dice che la Roma ha fatto un mercatino, non riconoscendo il valore dei giocatori che sono arrivati, sbagliamo, così come se pensassimo che abbia tutta la ragione Pinto. Si potrà pure arrivare a un punto di incontro: la Roma con tutte le difficoltà avute per il FPF, con le disponibilità che ha, ha fatto un ottimo mercato… Intanto pensiamo a battere il Bologna, pensiamo a battere il Genoa in Coppa Italia, cominciamo dalle cose più facili. Per vincere ste partite qua non c’è bisogno di Frattesi, e probabilmente manco di Wjnaldum o chi per lui. Va bene le scaramanzie, ma se prendiamo le formazioni di Roma e Bologna, sarà più forte la nostra squadra, o no?…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Mourinho il mercato di parametri zero la vede come una diminutio, Pinto come un upgrade. Su questo però ha ragione il ds: portare Dybala e Wijnaldum è sicuramente un upgrade per la Roma, nonostante siano stati un prestito e un parametro zero. Ma la differenza in questo momento la fa Mourinho, perchè questi giocatori accettano di venire perchè c’è lui sulla panchina giallorossa, e la Roma deve andare dietro a questo allenatore tutta la vita…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma l’ultima volta che ha vinto all’Olimpico era il 9 ottobre, ma ci rendiamo conto? Alla Roma manca qualità e quando mancano Dybala e Pellegrini mancano giocatori di classe. L’ultima volta che hanno giocato insieme era proprio quel 9 ottobre contro il Lecce. Da allora la squadra ha faticato tanto e in casa non ha più vinto. In teoria oggi con loro due in campo la squadra dovrebbe ritrovare la qualità in campo, e chissà che non possa bastare per vincere la partita…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Il Portogallo sarebbe la conseguenza non la causa dell’addio di Mourinho. Oggi si gioca Roma-Bologna, ma la partita più importante si sta giocando a Trigoria. Ormai allenatore e gm viaggiano su binari paralleli, uno dice A e l’altro Z. Il fatto che si parlino attraverso i media non fa il bene della Roma. Nel ritiro in Portogallo ho avuto delle strane sensazioni, prima erano molto uniti, stavano sempre insieme, ora non si vede più questa cosa. E poi ci sono le parole, sul mercato, sugli obiettivi, sui rinforzi. E se lo fai sui giornali diventa un problema, e non per Mourinho e Pinto, ma per la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il lavoro di Pinto? Qualcosa ha fatto, tanto doveva fare e tanto non può fare. Situazione complicata a dire poco. C’è la sensazione di non potersi muovere, e di conseguenza ti devi affidare a dei fine contratto e trovare per strada qualcosa che somigli a uno scambio. Ora speriamo che la squadra si riprenda e possa giocarsi il quarto posto. Anche io ho l’impressione che tra allenatore e gm si stia andando verso un distacco… Per oggi prevedo una partita complicata, come quella del Torino. Loro arriveranno al tiro da fuori con facilità, la squadra sarà spezzata in due, speriamo che Dybala faccia la differenza lì davanti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La partita di oggi per la Roma non è semplice. C’è da dire una cosa, che il Bologna viene da una serie di risultati positivi mentre la Roma in casa ha fatto malissimo. E’ quindicesima in casa, è un rendimento scadente. Bisogna capire perchè. Mourinho ora prova la tattica del vinciamo a tutti i costi schierando Pellegrini, Zaniolo, Dybala e Abraham, perchè mettere tutti gli attaccanti in campo può essere un rischio. Sinceramente non mi entusiasma giocare con tutti questi insieme, sarebbe meglio puntare su un centrocampo più forte e attento a non farsi trafiggere. Magari la Roma in quel modo fa cinque gol, ma la vedo difficile…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Se quei quattro non giocano insieme stavolta, non lo fanno più. Giusto provare, i giocatori buoni devono giocare sempre. Pellegrini deve sacrificarsi, ma a centrocampo ti permette di avere qualità. Se devi giocare con quei due medianoni come Matic e Cristante o con Camara, allora meglio Pellegrini. Se i giocatori si sacrificano, non è una squadra sbilanciata. Non dimentichiamoci che la Roma gioca con tre difensori, sei più coperto. E allora ti devi poter permettere quei tre lì davanti… Dybala? Per me deve giocare vicino alla porta, io non ce lo vedo nel 4-2-3-1 a giocare largo a destra…”

Redazione Giallorossi.net

