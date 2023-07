ROMA-BRAGA: 1-1 (32′ El Shaarawy, 86′ Bruma). Finisce in parità la prima amichevole portoghese

AS ROMA NEWS – Prima amichevole in terra portoghese per la Roma di Mourinho, che questa sera nell’ormai noto Estadio Municipal di Albufeira affronta il Braga.

Dopo le sfide contro Boreale e Latina, questo è il primo vero test di livello per i giallorossi: il Braga ha concluso la scorsa stagione al terzo posto nel campionato portoghese, dietro a squadre blasonate come Porto e Benfica.

Sarà dunque una partita interessante per capire come sta la squadra ma anche per vedere all’opera i nuovi arrivati. Vi lasciamo al racconto in diretta della partita, buon divertimento.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita: finisce uno a uno tra Roma e Braga. Dopo il vantaggio di El Shaarawy, nel finale i giallorossi incassano nel finale il pareggio di Bruma, con i portoghesi a segno nell’unica occasione da gol del match. Nel finale i giallorossi hanno provato a tornare avanti, rischiando perfino di incassare l’immeritato gol della sconfitta.

90′ – Tre minuti di recupero.

88′ – OCCASIONE BRAGA: Svilar salva col piede su Salzar.

87′ – CAMBIO ROMA: dentro Pisilli, fuori Pagano.

86′ – GOL DEL BRAGA: cross dalla destra con la palla che arriva a Bruma a centro area, l’attaccante si coordina bene e calcia potente, battendo Svilar.

70′ – OCCASIONE ROMA: Pellegrini libera Dybala al limite, il suo sinistro vellutato finisce di pochissimo sopra la traversa!

68′ – Grande spunto di Dybala, Nikatè lo stende in modo plateale e si prende il giallo, oltre ai fischi del pubblico presente.

65′ – OCCASIONE ROMA: numero di Dybala che si porta la palla sul sinistro e prova a calciare sul secondo palo, palla che esce non di molto.

64′ – Gran botta di collo pieno di Ricardo Horta, palla che non inquadra la porta.

60′ – Finalmente ammonito Fonte, che ora stende nettamente Belotti dopo essere stato saltato dal Gallo.

52′ – Angolo di Dybala che pesca Matic a centro area, il colpo di testa del serbo però non inquadra la porta.

51′ – Bell’azione della Roma conclusa da Pagano col sinistro, palla leggermente deviata in angolo.

47′ – OCCASIONE ROMA! Ripartenza veloce con Karsdorp che si inserisce bene a destra e mette un pallone sul secondo palo per Dybala che viene anticipato in angolo!

46′ – Girandola di cambi, questa la formazione della Roma del secondo tempo: Svilar, Celik, Ibanez, Ndicka, Karsdorp, Matic, Pagano, Pellegrini, Spinazzola Dybala, Belotti.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui il primo tempo: Roma in vantaggio all’intervallo grazie a un gol di El Shaarawy, a segno dopo un bell’assist di Zalewski. Traversa di Mancini prima della rete del Faraone, il Braga invece mai davvero pericoloso.

45′ – Tre minuti di recupero.

44′ – Bruma ci prova dal limite, palla alta.

42′ – Botta al volto per Mancini, che deve ricorrere all’intervento dei medici.

38′ – Brutto intervento di Fonte su El Shaarawy, col difensore che prima prende la palla ma poi alza la gamba di richiamo colpendo duro il Faraone, che resta a terra. L’arbitro, inspiegabilmente, non interviene nemmeno assegnando il fallo.

32′ – GOL DELLA ROMA! EL SHAARAWY! Bella ripartenza iniziata da Mancini con un lancio per il Faraone che controlla e scarica sull’accorrente Zalewski, il polacco va all’uno contro uno e mette un cross perfetto per El Shaarawy che col piattone porta avanti i suoi!

29′ – OCCASIONE BRAGA: punizione di Horta che filtra nella barriera giallorossa, respinge Rui Patricio un po’ in affanno con una sorta di bagher.

28′ – Ammonito Cristante che stende Bruma, partito come un fulmine centralmente.

19′ – Problema al ginocchio per Mancini, che però rientra in campo.

17′ – TRAVERSA ROMA! Otimo angolo calciato benissimo da Aouar, Mancini stacca perfettamente e batte in porta, Matheus la sfiora mandandola sulla traversa!

9′ – Bel taglio centrale di El Shaarawy, premiato dal lancio rasoterra di Zalewsky, ma il Faraone non riesce a saltare in velocità i centrali del Braga, che lo chiudono prima di arrivare in area avversaria.

1′ – Roma schierata inizialmente con il 3-5-2, Aouar gioca leggermente più avanzato rispetto a Cristante e Bove. El Shaarawy fa coppia con Belotti in attacco.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Braga!

ROMA-BRAGA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti.

A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Ibanez, Ndicka, Spinazzola, Celik, Matic, Pisilli, Pellegrini, Pagano, Dybala.

All.: Mourinho

BRAGA: Matheus; Victor Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Al Musrati, Vitor Carvalho A. Horta; R. Horta, Abel Ruiz, Bruma.

A disp.: Tiago Sa, Tai, Lukas, Tormena, Serdar, Gomes, Roger, Djalo, Oliveira, Zalazar, Mendes, Adrian Marin, Pizzi, Banza, Fonseca, Castro, Djibril, Macedo.

All.: Jorge

Arbitro: Vieira. Assistenti: Ribeiro – Freira. IV Uomo: Moreno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini