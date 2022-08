ROMA-CREMONESE: 1-0 (65′ Smalling). Vittoria sofferta per i giallorossi, squadra a punteggio pieno

AS ROMA NEWS – Secondo impegno di campionato per la Roma che questo pomeriggio allo Stadio Olimpico affronta la Cremonese, formazione neopromossa dalla Serie B.

Il prepartita dei giallorossi è stato guastato dalla notizia del brutto infortunio occorso a Wijnaldum, ma i giocatori saranno ancora più motivati a vincere per regalare un sorriso allo sfortunato compagno di squadra.

La Cremonese però è un avversario insidioso, che all’esordio in campionato ha fatto soffrire parecchio la Fiorentina. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e poi al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita! La Roma porta a casa tre punti molto più sofferti del previsto, specie per come era iniziato il match. Decide un gol di Smalling, ma la squadra deve ancora crescere tanto, anche dal punto di vista fisico. Buona prova della Cremonese, che esce a testa alta dall’Olimpico. Vittoria comunque ampiamente meritata dai giallorossi, ma guastata dall’infortunio di Zaniolo.

90′ – Quattro minuti di recupero.

90′ – OCCASIONE CREMONESE: gran botta di Pickel che accarezza il palo esterno! Che rischio.

88′ – La Roma cerca di gestire, ma la Cremonese è ancora in partita e spinge. Due minuti alla fine.

86′ – CAMBIO ROMA: dentro Celik, fuori Karsdorp.

85′ – CAMBIO CREMONESE: dentro Ciofani, fuori Lochoshvili.

83′ – Punizione dal limite calciata da Bonaiuto, palla alta di poco sopra la traversa.

79′ – Ammonito Bianchetti che stende Abraham dopo essere stato saltato netto.

78′ – CAMBIO CREMONESE: fuori Okereke, dentro Tsadjout.

72′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Matic e Zalewski, fuori Dybala e Spinazzola.

71′ – OCCASIONE ROMA! Abraham controlla palla in area e poi si gira calciando di destro, Radu devia in angolo!

68′ – Botta di Valeri dalla distanza, palla che sibila alla destra di Rui Patricio. Spinge la Cremonese.

67′ – Conclusione dalla distanza di Lochoshvili, Rui Patricio costretto a mandare in angolo.

65′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! SMALLING!!! Calcio d’angolo di Pellegrini, palla sul secondo palo per l’inglese che di testa non dà scampo a Radu!!!

59′ – Ancora Dessers in rovesciata, palla fuori. Pericolosissimo l’attaccante ex Feyenoord.

57′ – CAMBI CREMONESE: dentro Bianchetti, Baez e Buonaiuto, fuori Aiuw, Ghiglione e Zanamacchia.

54′ – TRAVERSA ROMA! El Shaarawy centra il legno dopo una deviazione miracolosa di Radu, poi Dybala la manda fuori a porta vuota! Incredibile!

50′ – Ammonito Zanimacchia per proteste.

49′ – Conclusione potente ma centrale di Ascacibar, blocca Rui Patricio.

47′ – TRAVERSA CREMONESE. Dessers si libera di Mancini e calcia potente che centra in pieno la traversa! Si salva stavolta la Roma!

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+4′ – Finisce il primo tempo, la Roma spreca l’inverosimile in questa frazione e resta sullo zero a zero. La nota peggiore però è l’infortunio di Zaniolo, costretto a uscire dal campo per un problema alla spalla.

45’+2′ – OCCASIONE ROMA! Stavolta è Dybala che si divora un gol calciando male dall’interno dell’area!

45′ – Quattro minuti di recupero.

44′ – CAMBIO ROMA: fuori Zaniolo, dentro El Shaarawy.

43′ – Problema alla spalla per Zaniolo dopo un contrasto e una brutta ricaduta a terra. Si scalda El Shaarawy.

36′ – OCCASIONE CREMONESE: rovesciata di Dessers che esce di poco alla destra di Rui Patricio.

35′ – La Roma ora sembra in una fase di stasi, la squadra sta tirando il fiato dopo aver sprecato tantissimo.

32′ – Conclusione potente di Pickel dalla distanza, palla che esce alta sopra la traversa.

25′ – OCCASIONE ROMA! Azione avviata da Spinazzola che poi la conclude con un inserimento centrale dopo un cross basso di Karsdorp: il piatto destro dentro l’area termina però alto sopra la traversa!

24′ – Ammonito Aiwu per un intervento su Zaniolo in netto ritardo.

18′ – DOPPIA OCCASIONE ROMA! Prima Zaniolo e poi Dybala calciano di potenza dal limite, doppio intervento di Radu a salvare la porta!

15′ – La Roma ha già creato due occasioni da gol, ma deve essere più cattiva negli ultimi metri. La Cremonese, quando ha palla, prova a portare avanti diversi giocatori.

8′ – OCCASIONISSIMA ROMA! Dybala mette un cross tagliato al bacio, Abraham a due passi dalla porta si fa deviare un pallone da spingere solo in rete!

3′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo parte centralmente, palla a destra per Abraham che mette un cross teso in mezzo per Pellegrini, il capitano in scivolata impensierisce il portiere avversario che salva in angolo!

0′ – Fischio di Massimi, comincia Roma-Cremonese!

LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 17:50 – Squadra giallorossa in campo per il riscaldamento. Tutti indossano una maglietta bianca con scritto “FORZA GINI” in rosso come segno di incoraggiamento a Wijnaldum.

Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale della Cremonese: Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Ore 17:30 – La Roma annuncia il proprio schieramento con il consueto tweet: confermate le anticipazioni, Mou manda in campo lo stesso undici che ha battuto la Salernitana alla prima di campionato.

Ore 17:25 – Sky Sport anticipa la formazione ufficiale della Roma, questo l’undici scelto da Mourinho: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

Ore 16:30 – Due ore al fischio d’inizio. Sulla Capitale si sono addensate improvvise nuvole nere, ma per l’inizio del match non sono previste precipitazioni. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-CREMONESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Kumbulla, Tripi, Zalewski, Vina, Celik, Matic, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All.: Alvini.

A disp.: Saro, Sarr, Vasquez, Baez, Ciofani, Buonaiuto, Di Carmine, Bianchetti, Sernicola, Acella, Quagliata, Ndiaye, Milanese, Tsadjout.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Guardalinee: Meli e Peretti.

Quarto uomo: Ayroldi.

Var: Fabbri. Avar: Muto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini