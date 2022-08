TIAGO PINTO: “Wijnaldum tornerà più forte. Prendere un altro centrocampista? Abbiamo tempo per pensarci. Di Zaniolo parleremo il 2 settembre”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Cremonese.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

La brutta notizia di Wijnaldum può avere ripercussioni?

“E’ vero che eravamo in un’onda positiva, ma questo è il calcio, succede, dispiace a tutti. Abbiamo messo tanto per portare Gini qua, ma oggi è anche lui molto positivo. Ora dobbiamo capire cosa è meglio per lui, sono certo che tornerà più forte. Ringrazio i media che non hanno cercato colpevoli per questa situazione, noi siamo una famiglia e mi dispiace”.

Avete pensato di intervenire sul mercato?

“Avremo tempo per pensarci. Le ultime ore sono state pesanti per noi, abbiamo tempo di pensare a cosa fare per la squadra”.

Zaniolo resta?

“Io non so quante volte ho parlato qua e mi chiedete sempre di Zaniolo. Lui ha fatto una pre-stagione incredibile, e quando finirà il mercato saremo qua a parlarne. E’ chiaro che lui sta bene, sta migliorando, per lui quella scorsa era una stagione difficile. Qua in Italia non possiamo parlare troppo, perchè poi diventa un problema. Il 2 settembre parleremo di mercato, ora pensiamo alla partita che è importante”.