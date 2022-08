CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 22 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:55 – LUKIC O MAKENGO I POSSIBILE RINFORZI LAST MINUTE – Per la mediana della Roma il calciatore più semplice da prendere entro fine agosto potrebbe essere Sasa Lukic (25) che ha già manifestato la voglia di lasciare Torino. L’altra pista da monitorare è quella che porta a Makengo (24) dell’Udinese. (Calciomercato.com)

Ore 10:00 – ORA C’E’ IL CHELSEA SU ZANIOLO – Su Nicolò Zaniolo (23), oltre a Juventus e Tottenham, si registra anche l’interesse del Chelsea, che si sta informando per l’attaccante giallorosso. (La Repubblica)

Ore 9:30 – ZAKARIA E FRATTESI PER IL CENTROCAMPO – L’infortunio di Wijnaldum apre nuovamente le voci di mercato in casa Roma per il centrocampo: possibile un ritorno di fiamma per Frattesi (22), o un tentativo con la Juve per Zakaria (25)…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:15 – BELOTTI DICE NO ALLA LAZIO E A IMMOBILE – Tentativo della Lazio per Belotti (28). Offerto un contratto all’attaccante, con Immobile che ha provato a convincere il suo amico e compagno di Nazionale…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – FELIX, OGGI IL COLLOQUIO CON LA CREMONESE – Roma e Cremonese parleranno oggi, approfittando della partita di campionato, di Felix (19). Possibile un accordo per un trasferimento a titolo definitivo. (Corriere dello Sport)

