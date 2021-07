ROMA-DEBRECEN: 5-2 (4′ Barany, 26′ Mayoral, 31′ Pellegrini, 52′ Zaniolo, 53′ Ugrai, 65′, 80′ Dzeko). Pokerissimo dei giallorossi agli ungheresi

AS ROMA NEWS – Dopo la vittoria di misura sulla Triestina, la Roma torna in campo questa sera ore 19 al Benito Stirpe di Frosinone per affrontare il Debrecen e capire come procede l’avvicinamento all’inizio della prossima stagione.

Gli ungheresi militano nella massima serie del proprio campionato, e almeno sulla carta quello di stasera dovrebbe essere un test più impegnativo per i giallorossi. Mourinho chiede ai suoi più intensità e velocità nella circolazione di palla, vedremo se Zaniolo e compagni mostreranno dei progressi rispetto all’ultima uscita.

ROMA-DEBRECEN, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – La Roma vince nettamente la sua quarta amichevole, battendo 5 a 2 gli ungheresi del Debrecen. Dopo un avvio nero, i giallorossi ribaltano il match grazie ai gol di Mayoral, Pellegrini, Zaniolo e la doppietta di Dzeko. Nel mezzo anche il gol di Ugrai grazie a uno svarione di Fuzato. Test positivo della Roma, che specie nella ripresa ha dominato in lungo e il largo del match.

91′ – OCCASIONE ROMA! Ciervo entra in area e prova a battere il portiere avversario con un tocco sotto la palla esce di pochissimo!

90′ – Tre minuti di recupero.

88′ – Ancora El Shaarawy a cercare il destro a giro, ma la palla non inquadra la porta.

81′ – CAMBIO ROMA: dentro Ciervo, esce Tripi.

80′ – QUINTO GOL DELLA ROMA! Dzeko fa doppietta con un gran destro rasoterra sul palo lontano!

78′ – OCCASIONE ROMA: destro a giro di El Shaarawy che esce di un soffio!

69′ – Secondo cooling break della partita.

65′ – POKER DELLA ROMA! Ancora un lancio a scavalcare la difesa avversaria, stavolta di El Shaarawy per l’inserimento centrale di Dzeko che scarta il portiere e poi batte a porta vuota!

53′ – GOL DEL DEBRECEN: Fuzato non trattiene un tiro non irresistibile, arriva Ugrai che lo batte per il 3 a 2.

52′ – TERZO GOL DELLA ROMA! ZANIOLO! Grande la rete di Nicolò che, servito da Mkhitaryan, va via di potenza al diretto avversario, entra in area e con un tocco morbido col sinistro scavalca il portiere avversario!

49′ – Palo di Dzeko, ma il bosniaco era in posizione di off-side.

46′ – Si riparte. Tanti cambi nella Roma: dentro Fuzato, Karsdorp, Smalling, Mancini, Villar, Diawara, Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy e Dzeko. La fascia di capitano è sul braccio di Mancini e non di Dzeko.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti due a uno in rimonta. Dopo il gol del vantaggio di Barany, è uscita fuori la squadra di Mourinho che va in rete prima con Mayoral e poi con Pellegrini. Nel finale di frazione il capitano giallorosso coglie anche un palo.

45′ – Azione pazzesca di Zalewski che va via in velocità a sinistra, salta due uomini e poi serve Darboe in area: il tiro del gambiano viene respinta!

44′ – PALO ROMA! Conclusione dal limite di Pellegrini, tiro rasoterra a incrociare, portiere battuto ma la palla colpisce la base del palo ed esce fuori!

31′ – RADDOPPIO ROMA! Lancio di Zaleewski che premia il taglio centrale di Pellegrini, il capitano entra in area, mette a sedere un difensore avversario e poi batte il portiere! La Roma ribalta il risultato.

26′ – GOL DELLA ROMA! Lancio perfetto dalle retrovie di Ibanez che pesca il taglio centrale di Borja Mayoral, lo spagnolo controlla benissimo ed è freddo col destro a battere il portiere avversario!

23′ – Cooling break per le due squadre, Roma ancora sotto di un gol.

15′ – La Roma si è svegliata negli ultimi cinque minuti e ora sta creando occasioni: ci riprova Perez dal limite col suo sinistro a giro, palla a lato non di molto.

12′ – OCCASIONE ROMA: Pellegrini su punizione pesca Reynolds in area, sul secondo palo, l’americano di testa colpisce un po’ debolmente e si fa parare la conclusione ravvicinata.

11′ – OCCASIONE ROMA: Carles Perez in area si libera e calcia forte in diagonale, risposta del portiere a salvare la porta!

10′ – Brutto avvio di gara della Roma, che ha incassato al primo affondo il gol degli ungheresi. Per ora la squadra appare tra i reparti slegata e poco reattiva.

4′ – GOL DEL DEBRECEN. Cross dalla destra per Barany che tutto solo stacca liberissimo in area anticipando Tripi, il colpo di testa non dà scampo a Rui Patricio.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Debrecen.

ROMA-DEBRECEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi, Bove, Darboe, Carles Perez, Pellegrini, Zalewski, Mayoral.

A disp.: Fuzato, Boer, Karsdorp, Smalling, Mancini, Feratovic, Diawara, Villar, El Shaarawy, Mkhitaryan, Ciervo, Zaniolo, Dzeko.

All.: José Mourinho.

Debrecen (4-2-3-1): Kosicky; Bevardi, Barath, Deslandes, Ferenczi; Dzsudzsak, Varga; Szecsi, Bodi, Sos; Barany.

A disp.: Gróf,Kusnyír, Nikolic, Poór, Korhut, Bényei, Babunski, Pintér, Gyönyörű, Tischler.

All.: Szabolcs-Gábor.

Giallorossi.net – A. Fiorini