ROMA-GENOA: 1-0 (79′ Lukaku). I giallorossi vincono l’ultima all’Olimpico e blindano il sesto posto

AS ROMA NEWS – Penultima giornata di campionato, la Roma affronta il Genoa all’Olimpico per restare aggrappata al sesto posto e continuare a mantenere una timida speranza di qualificarsi alla prossima Champions League.

I giallorossi dovranno battere stasera i liguri e poi domenica prossima l’Empoli per essere matematicamente certi di mantenere salda la posizione dall’attacco della Lazio, pericolosamente vicina.

Il Genoa non ha invece più nulla da chiedere alla sua stagione e questa sera punta solo a fare bella figura. Vi lasciamo a tutti gli aggiornamenti in diretta sulle formazioni delle due squadre e quindi al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ – Finita! La Roma batte il Genoa e chiude matematicamente al sesto posto. Decide un gol di Lukaku a dieci minuti dal termine. Partita non bella, resa ancora più complicata dall’espulsione di Paredes, ma il colpo di testa di Big Rom fa esultare l’Olimpico.

93′ – OCCASIONE GENOA: bolide di Malinovsky, risposta di Svilar!

91′ – CAMBI ROMA: fuori Lukaku e Dybala, dentro Abraham e Kristensen.

90′ – Quattro minuti di recupero.

90′ – GENOA PERICOLOSO: cross teso di Vitinha che attraversa l’area e sfila sul fondo, brivido per i giallorossi.

81′ – CAMBIO ROMA: dentro Mancini al posto di Angelino.

81′ – CAMBI GENOA: dentro Vitinha e Malinovsky.

80′ – Lukaku si è tolto la maglia e viene ammonito: era diffidato, salterà Empoli-Roma.

79′ – GOOOOOOOOOOL!! LUKAKU!!! Cross di El Shaarawy dalla destra, il belga colpisce bene di testa e non dà scampo a Martinez!

77′ – OCCASIONE ROMA! Gran sinistro di Angelino dal limite, reattivo Martinez a respingere!

72′ – ESPULSO PAREDES. Rosso per l’argentino per. Sciocchezza colossale dell’argentino che lascia i suoi in dieci nel momento di massimo sforzo dei giallorossi.

68′ – OCCASIONE ROMA! Contropiede giallorosso con Lukaku che punta Vogliacco, palla sul destro e conclusione potente, respinge Martinez!

67′ – CAMBI GENOA: dentro Gudmundsson e Thorsby, fuori Strootman e Ekuban.

66′ – ROMA PERICOLOSA: El Shaarawy fa tunnel al diretto avversario e poi calcia a giro, palla fuori non di molto.

63′ – CAMBI ROMA: dentro Dybala ed El Shaarawy, fuori Baldanzi e Pellegrini.

52′ – GENOA PERICOLOSO: Vasquez di testa manda sull’esterno della rete.

50′ – Cristante ricomincia la serie di tiri da fuori, stavolta centrando lo specchio ma il tiro è troppo centrale.

46′ – Al via la ripresa, nessun cambio all’intervallo.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce zero a zero un primo tempo deludente. Il leitmotiv della partita sono stati fino a ora i tiri da fuori area dei centrocampisti giallorossi, nessuno dei quali in grado di centrare lo specchio. Poche occasioni, regna la noia.

44′ – Cristante calcia dalla distanza dopo un buono spunto di Celik, ancora palla alta.

42′ – Altra conclusione dalla distanza, di nuovo di Paredes: palla che si alza ancora una volta sopra la traversa.

33′ – ROMA PERICOLOSA: Paredes dal limite ha spazio per calciare, palla che però esce sopra la traversa.

31′ – ROMA PERICOLOSA: Cristante si trova il pallone sul destro e calcia al volo dal limite, palla colpita troppo di esterno che termina fuori non di molto.

30′ – OCCASIONE GENOA: Frendrup mette dentro per Retegui che in area calcia col sinistro mandando alto.

23′ – OCCASIONE ROMA! Baldanzi duetta con Pellegrini e accentrandosi calcia di prima intenzione dal limite dell’area, palla di poco alta!

15′ – Angelino prova a calciare dalla distanza dopo uno schema su angolo, palla alta.

8′ – Buon ritmo della Roma in avvio, il Genoa aspetta e prova a ripartire.

3′ – ROMA PERICOLOSA: cross di Lukaku al centro per Pellegrini che in spaccata non ci arriva.

0′ – Fischia Manganiello, comincia il match!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: diverse sorprese, a partire dalle assenze di Mancini, Dybala ed El Shaarawy. In campo Celik a destra, Bove a centrocampo, e Baldanzi con Pellegrini alle spalle di Lukaku.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #RomaGenoa 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/1ZagPkxT8C — AS Roma (@OfficialASRoma) May 19, 2024

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Genoa: Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Ekuban, Retegui.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena anticipata da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Pellegrini, Lukaku.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra la Capitale, ma non dovrebbe piovere. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni delle due squadre, nella Roma da sciogliere principalmente il dubbio Dybala.

ROMA-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Pellegrini, Lukaku. All.: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Abraham, Azmoun, Dybala, Aouar, Mancini, Kristensen, Zalewski, Joao Costa, El Shaarawy.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Ekuban, Retegui. All.: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Vitinha, Gudmundsson, Bani, Malinovskyi, Sabelli, Cittadini, Ankeye, Matturro, Haps.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Del Giudici-Moro.

Quarto uomo: Cosso.

VAR: Paterna. AVAR: Pairetto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini