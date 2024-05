SERIE A: il Sassuolo perde col Cagliari (0-2), altro errore di Kumbulla. Sardi salvi, neroverdi a un passo dalla retrocessione

ALTRE NOTIZIE – Pesantissimo e forse decisivo ko del Sassuolo nello scontro salvezza contro il Cagliari giocato nel match dell’ora di pranzo di questa penultima giornata di campionato.

Sardi in vantaggio nella ripresa grazie al gol di Prati, nel recupero la condanna per i neroverdi arriva dopo uno svarione difensivo grossolano di Kumbulla che poi commette anche un fallo da rigore: dal dischetto Lapadula non perdona.

Il Cagliari di Ranieri è matematicamente salvo, il Sassuolo invece vede lo spettro della retrocessione ormai a un passo e che potrebbe matematicamente realizzarsi nelle prossime ore.

Giallorossi.net – T. De Cortis