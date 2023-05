(LIVE!) ROMA-INTER, le formazioni ufficiali: Mou si copre, gioca Camara con Bove e Matic. In attacco c’è Belotti

AS ROMA NEWS – Altra giornata di passione per la Roma, chiamata a raschiare il fondo del barile delle energie rimaste per affrontare questo ultimo chilometro, mai così decisivo, di una stagione intensa.

Questo pomeriggio all’Olimpico arriva l’Inter di Inzaghi, tornata sopra la Roma dopo gli ultimi risultati in campionato. La corsa Champions vive le sue giornate più importanti, quella di oggi sembra essere una sfida da dentro o fuori per i giallorossi.

Vincendo, la squadra di Mourinho capovolgerebbe di nuovo la situazione, rimettendo dietro i nerazzurri a quattro giornate dal termine. Ma per farlo serve un’impresa, soprattutto considerando le tantissime assenze con cui l’allenatore portoghese deve fare i conti.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:05 – La Roma annuncia il suo schieramento ufficiale: Mourinho rinforza il centrocampo con Camara insieme a Matic e Bove. Pellegrini agirà alle spalle di Belotti, schierato a sorpresa dal primo minuto al posto di Abraham.

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale dell’Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa.

Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Camara, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Belotti.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, terreno di gioco in buone condizioni. Da sciogliere qualche rebus di formazione in entrambe le squadre, tra poco vi comunicheremo le scelte definitive dei due tecnici.

ROMA-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Camara, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Belotti. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Boer, Svilar, Smalling, Llorente, Missori, Keramitsis, Wijnaldum, Volpato, Tahirovic, Pisilli, Abraham, Solbakken, Dybala.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Fontanarosa, Zanotti, Bellanova, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, Carboni, Martinez, Dzeko.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

ASSISTENTI: Imperiale-Bresmes.

IV UOMO: Colombo.

VAR: Di Paolo.

ASS. VAR: Paganessi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini