ROMA-INTER 0-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’impresa non riesce, una Roma ridotta ai minimi termini perde per due a zero contro l’Inter e vede allontanarsi in maniera quasi definitiva la zona Champions.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i rossoneri nel match di campionato:

Rui Patricio 5 – Incassa senza colpo ferire il gol di Dimarco, poi non può nulla sul tiro di Lukaku.

Mancini 6 – Cerca di metterci fisico, rabbia e cuore. Ma non basta.

Cristante 6 – Gioca fuori ruolo, fa tutto il possibile per non far rimpiangere i tanti assenti lì dietro. Anche oggi non gli si può dire nulla.

Ibanez 4 – Sono davvero troppi gli errori madornali compiuti negli scontri chiave da questo difensore. Nell’anticipo su Lukaku e il seguente assist involontario a Lautaro c’è tutto lui.

Zalewski 4,5 – Malissimo sia quando attacca che quando difende. Dimarco lo anticipa per il gol del vantaggio nerazzurro. Dal 93′ Missori sv.

Matic 7 – Non si capisce bene cosa ci faccia oggi in campo tanta è la differenza con i suoi compagni. Esce giustamente tra gli applausi. Dal 93′ Pisilli sv.

Bove 6 – Scarica anche oggi il contachilometri. Cerca di creare qualche grattacapo all’Inter con i suoi inserimenti. Dal 71′ Dybala 5,5 – Entra in campo per provare a trovare il gol del pareggio, ma passano pochi secondi e Ibanez regala il raddoppio all’Inter che chiude i giochi.

Camara 4,5 – Se qualcuno si domandava come mai Mourinho lo aveva messo in naftalina, forse oggi avrà avuto qualche risposta in più. Dal 93′ Tahirovic sv.

Spinazzola 4,5 – Perde di schianto il duello con Dumfries. Si addormenta in occasione della sgasata dell’olandese, che può crossare con comodità sul secondo palo per il vantaggio nerazzurro. Quando prova a offendere è impacciato e macchinoso.

Pellegrini 5,5 – Cerca di prendere per mano la squadra ma non riesce ad avere lo spessore tecnico e fisico per fare la differenza in una sfida impari come quella di oggi.

Belotti 5,5 – L’impegno c’è, il risultato no. Dal 75′ Abraham sv.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma ridotta ai minimi termini di oggi poteva solo sperare in un miracolo. La squadra è fisicamente a pezzi. Se non si recuperano quei due o tre giocatori fondamentali per questa squadra, sarà difficile sperare in un epilogo felice di questa stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini