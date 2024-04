(LIVE!) ROMA-LAZIO: 0-0. Pellegrini ci prova dalla distanza, Mandas respinge!

AS ROMA NEWS – Grande atmosfera all’Olimpico dove oggi pomeriggio va in scena il derby capitolino tra la Roma, padrona di casa, e la Lazio, match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Con il campionato che vive le sue ultime giornate, entrambe le squadre dovranno provare in tutti i modi di portarsi a casa tre punti fondamentali in chiave Champions League. I giallorossi non possono permettersi altri passi falsi dopo il pari di Lecce, i biancocelesti partono ancora più dietro e per loro oggi è l’ultima chiamata.

Sarà dunque una sfida ad altissima tensione per entrambe le squadre. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e quindi al racconto delle emozioni del match.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

29′ – Cross di Angelino sul secondo palo, Cristante di testa non impatta bene e manda alto.

23′ – Pellegrini! Il capitano ci prova dalla distanza, respinge Mandas!

21′ – Giallo che scatta per Vecino dopo un intervento duro su Llorente.

19′ – Marusic abbatte El Shaarawy con un entrata in ritardo, Guida non estrae il giallo.

10′ – OCCASIONE ROMA! Llorente si trova la palla sul destro e prova a calciare due volte in area della Lazio, palla deviata che esce di poco in angolo!

7′ – OCCASIONE LAZIO: Mancini recupera e poi perde palla, Isaksen serve Immobile che in area calcia sul primo palo mandando fuori.

2 – Paredes! Destro dal limite che esce di poco sopra la traversa di Madas!

0′ – Fischio di Guida, comincia Roma-Lazio!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:20 – Consegnate le distinte ufficiali: Tammy Abraham presente in panchina. Non figura invece Houssem Aouar.

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento per il derby: spazio al 4-3-3 con Celik e Angelino (e non Spinazzola) sulle fasce, Llorente accanto a Mancini, e il tridente formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #RomaLazio 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/eKk2Nc13Zf — AS Roma (@OfficialASRoma) April 6, 2024

Ore 16:58 – Questa la formazione ufficiale della Lazio: Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Immobile.

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena anticipata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cancelli aperti da circa mezz’ora all’Olimpico, per ora tutto tranquillo intorno allo stadio dopo gli scontri di questa mattina. Cielo poco nuvoloso e clima mite. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

ROMA-LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Smalling, Abraham, Sanches, Baldanzi, Spinazzola, Kristensen, Bove, Pisilli, Zalewski, Joao Costa.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Immobile. All.: Tudor.

A disp.: Sepe, Renzetti, Lu. Pellegrini, Gil, Pedro, Luis Alberto, Castellanos, Hysaj, Cataldi, Rovella.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini