ROMA-LAZIO 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince di misura il derby della Capitale grazie al gol di Gianluca Mancini nel finale di primo tempo e resta in pienissima corsa Champions.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i biancocelesti nel match valido per la trentunesima giornata di campionato:

Svilar 6 – La Lazio nel primo tempo non tira mai in porta e lui si limita a smistare palloni giocando con i piedi. Nella ripresa i timidi tentativi degli attaccanti laziali gli fanno il solletivo.

Celik 6 – Intraprendente ma poco preciso. Si batte con volontà, sbaglia però i palloni decisivi. Prestazione comunque sufficiente.

Mancini 7,5 – Strepitoso, in campo e fuori. Stappa un derby bloccato con uno dei suoi colpi di testa. Poi gioca una partita senza sbavature, quindi si trasforma in capo ultrà sventolando un bandierone anti-Lazio preso in prestito dalla Sud.

Llorente 7 – Schierato sul centrodestra, gioca un’ottima partita con interventi sempre puliti e puntuali. Va anche vicino al gol.

Angelino 6,5 – Tra i più positivi nel primo tempo. Difende bene e attacca con continuità. Cala nella ripresa, quando la Roma bada a difendere il vantaggio. Dall’80’ Smalling sv.

Cristante 6 – Si limita a fare legna in mezzo al campo, con un lavoro oscuro ma sempre prezioso per la squadra.

Paredes 6 – Sente particolarmente il derby, spesso al centro degli scontri fisici con i giocatori avversari. Dall’81’ Bove sv.

Pellegrini 6 – Non è stato l’uomo derby, ma il suo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco è stato costante. Gli manca il guizzo.

Dybala 6,5 – Si nota subito che sta bene. Cuce gioco alla sua maniera, poi dalla bandierina pennella per la testa di Mancini la palla del vantaggio romanista. La benzina però finisce preso, e cala notevolmente nella ripresa. Dall’78’ Abraham 6 – Bentornato Tammy! Sensazioni positive per un ritorno in campo lungo quasi un anno.

Lukaku 6 – Primi 45 minuti senza sussulti. Nella ripresa lotta per far salire la squadra. Costruisce un gran contropiede confezionando l’assist perfetto per El Shaarawy, ma il palo frena il Faraone.

El Shaarawy 6,5 – Stantuffo prezioso sulla corsia. Nella ripresa colpisce un palo clamoroso che poteva chiudere con largo anticipo il derby. Dal 78′ Spinazzola 6 – Entra per dare più copertura alla fascia.

DANIELE DE ROSSI 7 – Trionfa nel suo primo derby da allenatore della Roma, e a fine partita scarica tutta la tensione con una gioia scomposta. La vittoria di oggi è nitida e meritata: la Roma segna un gol, colpisce un palo e crea le uniche occasioni della partita. Tre punti pesantissimi che lanciano i giallorossi in questo finale di stagione ancora apertissimo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

