TUDOR: “Complimenti alla Roma, ha avuto più gamba di noi. Tre gare in sette giorni è troppo per la Lazio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Igor Tudor, allenatore della Lazio, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel derby di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico dei biancocelesti ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Cos’è mancato oggi?

“Ci è mancato un po’ di lucidità in più. La terza gara in sette giorni era troppo in questo momento. Facciamo complimenti a loro e ci mettiamo a lavorare”.

Il triplo cambio nel primo tempo?

“Ciro e Romagnoli hanno avuto dei problemini, scelta tecnica”.

Cosa intendi per dinamiche interne?

“Di conoscere meglio la squadra da parte mia. Non conosci bene i giocatori in pochi allenamenti. C’è da migliorare ancora in tutto, davanti e sotto il livello fisico. Per reggere un calcio intenso devi fare un mese o due di lavoro per reggere questo livello di oggi. Sono molto ottimista, c’è gente dove metti in un ruolo e lo interpreta bene. Ci vorrà un po’ di tempo, guardiamo in maniera positiva”.

Su cosa deve lavorare?

“In avanti è evidente che facciamo fatica. I tre davanti devono fare la differenza vera alla fine. Oggi era difficile, è difficile alla Roma fare pressing perché loro cercano di evitare questo. Cercano di alzare i terzini e tutti sono in mezzo. Se non la prepari bene è difficile rubargli palla. L’idea era di essere compatti e questo non era facile. Per prenderli alti si doveva spaccare la linea e su questo abbiamo faticato. Abbiamo sofferto la fisicità delle seconde palle, loro avevano una gamba più di noi”.

Ha avuto tre partite molto toste. Ora inizia un altro ciclo. I suoi obiettivi?

“Sono sempre gli stessi, di migliorare, di vedere più cattiveria in avanti. Mantenendo la compattezza e l’equilibrio. Non vedo l’ora di lavorare e preparare la prossima gara”.

