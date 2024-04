Milan, tre gol al Lecce e poi “riposa”. Rossoneri al top in vista del derby di coppa con la Roma

NOTIZIE AS ROMA – Vittoria comoda e senza storia quella del Milan a San Siro contro il Lecce di Gotti, squadra che aveva fatto soffrire parecchio la Roma lunedì scorso al Via del Mare.

I rossoneri hanno dominato la prima frazione, chiudendola in vantaggio di due reti grazie ai gol di Pulisic (6′) e Giroud (20′). Prima dell’intervallo, i salentini restano per di più in dieci per l’espulsione di Kristovic.

Nella ripresa il Milan, che giovedì, sempre a San Siro, affronterà la Roma nel quarto di finale di andata di Europa League, realizza il gol della sicurezza con Leao e sfrutta la superiorità numerica per gestire al meglio i cambi e le energie.

Rossoneri che hanno dimostrato di essere in grande condizione, e senza ormai più altri assilli in campionato: il Milan è secondo a nove punti di distacco sulla Juventus e addirittura a +16 sul quinto posto, occupato attualmente dalla Roma.

Giallorossi.net – T. De Cortis