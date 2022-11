ROMA-LUDOGORETS: 3-1 (41′ Rick, 56′, 65′ Pellegrini, 85′ Zaniolo). Vittoria in rimonta, i giallorossi passano al playoff di Europa League

AS ROMA NEWS – Ultima e decisiva giornata del girone C di Europa League per la Roma, che davanti a un Olimpico esaurito e pronto a sostenere la squadra affronta il Ludogorets.

I bulgari, attualmente secondi nel raggruppamento, possono contare su due risultati utili per passare al playoff. I giallorossi invece sono costretti a vincere per scavalcare i diretti avversari e guadagnarsi i sedicesimi di finale.

Sarà dunque una partita tutta da vivere. Vi lasciamo alla diretta con le ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto delle emozioni del match. Forza Roma!

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

97′ – Finita! La Roma vince in rimonta dopo un secondo tempo di grande livello! Primo tempo molto deludente chiuso sotto di un gol, ma nella ripresa la squadra cambia passo. Zaniolo decisivo, Pellegrini spietato dal dischetto. Protagonisti arbitro e VAR con due rigori assegnati, un gol annullato e un’espulsione. I giallorossi volano al play-off, i bulgari retrocedono in Conference League.

90′ – Sette minuti di recupero.

89′ – ROSSO A VERDON! Il VAR richiama l’arbitro per un intervento di Verdon su Zalewski! Il direttore di gara rivede le immagini e poi caccia il difensore del Ludogorets!

85′ – GOOOOL GOOOOOL GOOOOOOOOOOOOL!! ZANIOLO!!! Grande azione del 22 che salta mezza difesa e poi con la punta del piede batte il portiere!! Un gol importantissimo che arriva in un momento cruciale della partita!!

85′ – La Roma sbaglia con El Shaarawy una pericolosa ripartenza!

82′ – Il Ludogorets sta spingendo e creando dei problemi alla retroguardia giallorossa, ora in affanno.

81′ – CAMBIO ROMA: dentro Bove, fuori Volpato.

78′ – NIENTE GOL! L’arbitro annulla dopo aver rivisto il colpo subito da Ibanez da Rick in occasione dell’azione del gol poi realizzato da Nonato! Si torna sul 2 a 1!

78′ – Il VAR richiama l’arbitro per un fallo precedente su Ibanez!

77′ – GOL DEL LUDOGORETS. Affondo in velocità dei bulgari, tiro di Tissera deviato, palla che arriva sui piedi di Nonato che a due passi da Rui Patricio fa due a due.

74′ – OCCASIONE LUDOGORETS: contropiede dei bulgari con Tissera che arriva al tiro, Rui Patricio respinge coi piedi!

71′ – TRIPLO CAMBIO LUDOGORETS: dentro Despodov, Nonato e Tissera. fuori Tekpetey, Piotrowski e Thiago.

65′ – GOL GOOOL GOOOOOL!! PELLEGRINI! Ancora su rigore! Il capitano cambia angolo e spiazza ancora il portiere! Roma avanti!

63′ – CALCIO DI RIGORE ROMA! Zaniolo steso in area, l’arbitro indica ancora il dischetto! Ammonito Nedyalkov per proteste.

63′ – Ammonito Thiago per un durissimo intervento su Ibanez.

61′ – CAMBIO ROMA: dentro Zalewski, fuori Matic.

58′ – Roma all’assalto, l’Olimpico è una bolgia!

56′ – GOOOOOOOOOOOOOL!! PELLEGRINI!! Il capitano dal dischetto la manda all’angolino!! Pareggio Roma!

55′ – CALCIO DI RIGORE ROMA! Zaniolo atterrato in area da Cicinho! Nessun dubbio!

52′ – OCCASIONE ROMA! Volpato entra in area e calcia a incrociare, palla deviata in angolo!

49′ – Ammonito Volpato per una trattenuta.

48′ – Abraham in area si incarta e non riesce a girarsi per battere in porta!

46′ – OCCASIONE ROMA! Prima Zaniolo, poi due volte El Shaarawy a impegnare il portiere! Partenza aggressiva dei giallorossi.

46′ – Si riparte. Tre cambi nella Roma: fuori Karsdorp, Camara e Belotti, dentro Cristante, Volpato e Zaniolo.

PRIMO TEMPO

45′ – Pioggia di fischi all’Olimpico. La Roma va negli spogliatoi sotto di un gol. Partenza discreta dei giallorossi che lascia ben sperare, poi però i giallorossi si spengono e sale in cattedra il Ludogorets che colpisce con Rick. Tantissimi errori tecnici, serve un’altra Roma nel secondo tempo.

45′ – Due minuti di recupero.

41′ – GOL LUDOGORETS. Rick trova un varco enorme in mezzo al campo, lunga cavalcata e gran destro dal limite che non dà scampo a Rui Patricio.

41′ – OCCASIONE LUDOGORETS! Cauly col destro dal limite accarezza il palo! Che rischio!

39′ – Belotti! Bel cross di Karsdorp a centro area, il Gallo si libera e calcia al volo col destro mandando però alle stelle!

39′ – Squillo di Tekpetey che prova a calciare di sinistro dal limite, palla a lato non di molto.

35′ – La Roma fatica molto a trovare la giocata giusta in questa fase del match, tanti errori tecnici.

24′ – Ancora un tentativo dal limite, stavolta di Pellegrini, ma la conclusione è troppo debole e imprecisa e termina sul fondo.

21′ – OCCASIONE LUDOGORETS: bella trama dal limite che porta Tekpetey al tiro, Smalling devia in angolo e salva una palla gol pericolosa.

18′ – Belotti lanciato in porta preferisce passare la palla a El Shaarawy invece che tirare verso lo specchio, ma il passaggio è un po’ pigro e il Faraone viene murato!

16′ – OCCASIONE ROMA! Cross di El Shaarawy a centro area, Ibanez non impatta bene sul pallone e da due passi manda alto!

15′ – Ammonito Cicinho, che stende Belotti dopo essere stato saltato.

14′ – Camara prova un destro dalla distanza, conclusione strozzata, palla che sfila sul fondo.

8′ – Il Ludogorets non sembra intenzionato a fare le barricate e ha iniziato pressando alto.

5′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini ha spazio dal limite ben servito da Matic, il capitano scarica il destro che esce di poco!

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Ludogorets!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale del Ludogorets: Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Cauly, Piotrowski, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey,

Ore 19:45 – La Roma annuncia ufficialmente il suo schieramento: Mou sceglie Vina in difesa e Matic a centrocampo, in panchina Cristante e Zaniolo. Non riposa Pellegrini, che giocherà alle spalle del tandem Belotti-Abraham.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Vina, Karsdorp, Matic, Camara, El Shaarawy, Pellegrini, Belotti, Abraham.

Ore 19:00 – Le ultime indiscrezione di formazione danno Vina dal primo minuto. Da capire in quel caso se sarà confermata la difesa a tre o se Mou deciderà di passare a quattro.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, terreno di gioco non ancora in perfette condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Ludogorets.

ROMA-LUDOGORETS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Vina, Karsdorp, Matic, Camara, El Shaarawy, Pellegrini, Belotti, Abraham. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Kumbulla, Celik, Zalewski, Bove, Cristante, Faticanti, Zaniolo, Shomurodov, Volpato.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey. All.: Simundza.

A disposizione: Sluga, Hristov, Terziev, Plastun, Grupper, Dimitrov, Cafumana, Goncalves, Yordanov, Georgiev, Tissera, Nonato, Delev.

ARBITRO: Dabanovic (Montenegro).

ASSISTENTI: Djukic-Todorovic (Montenegro).

IV UOMO: Savovic (Montenegro).

VAR: Van Boekel (Olanda).

AVAR: Frankowski (Polonia).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini