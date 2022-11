ZANIOLO: “Bellissima sensazione tornare a segnare. Se oggi abbiamo messo il 120%, nel derby daremo il 200%”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Ludogorets.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Com’è stato tornare al gol?

“Una bellissima sensazione, serviva a me e alla squadra. Oggi abbiamo fatto una buona partita, siamo contenti per il passaggio del turno”.

C’è più lucidità sotto porta.

“Se sbagli magari è un problema più di precisione, sono periodi: a Verona ho segnato e anche oggi”.

Hai dato la scossa alla squadra.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma noi non potevamo fallire davanti a questo pubblico. Ora siamo carichi più che mai e domenica c’è un’altra battaglia da vincere, perché noi vogliamo vincere”.

Come ti spieghi la differenza tra i due tempi?

“Non è che è sufficiente o non sufficiente. Loro sono una buona squadra. Ci sono giornate no e giornate sì, l’importante è dare sempre il 100% per questa maglia”.

Quel tiro rasoterra al portiere.

“In quell’istante erano due le opzioni: o facevo un pallonetto o sotto le gambe. Ho preferito la seconda perché era più sicuro”.

Il derby?

“Sappiamo quanto vale. Se oggi abbiamo messo il 120% al derby metteremo il 200%”.