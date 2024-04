(LIVE!) ROMA-MILAN: 2-0 (12′ Mancini, 22′ Dybala). Intervallo. Doppio vantaggio dei giallorossi che restano in dieci per il rosso a Celik

AS ROMA NEWS – In un Olimpico incandescente si gioca la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra la Roma e il Milan, con i giallorossi che partono con il minimo vantaggio accumulato nella gara di andata di una settimana fa.

A San Siro l’ha decisa un colpo di testa di Mancini, e stasera la squadra di Pioli è chiamata a ribaltare quel risultato. Leao e compagni vorranno giocare una partita molto diversa da quella deludente di giovedì scorso, e daranno il massimo per ottenere il pass per le semifinali di inizio maggio.

La Roma ha il vantaggio di giocarsi questo match decisivo con il pubblico dalla propria parte: De Rossi non chiederà ai suoi di difendere il risultato dell’andata ma proverà a colpire ancora i rossoneri. Tutto lascia pensare a uno scontro carico di emozioni.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ + 7′ – Finisce qui il primo tempo di Roma-Milan, decisamente movimentato. Giallorossi che colpiscono due volte con Mancini e Dybala, poi però Celik viene espulso con un rosso diretto per fallo su Leao. Il Milan prende coraggio e attacca a testa bassa, ma la Roma regge e mantiene al momento il doppio vantaggio. Da segnalare l’infortunio a Lukaku che ha costretto il belga a lasciare il campo a metà del primo tempo.

45’+1′ – Pulisic calcia alto dal limite dell’area.

45′ – Sette minuti di recupero.

42′ – CAMBIO ROMA: dentro Llorente, fuori Dybala.

38′ – CAMBIO MILAN: dentro Jovic, fuori Bennacer.

31′ – ESPULSO CELIK: rosso diretto per un intervento in netto ritardo su Leao. Roma in dieci.

28′ – CAMBIO ROMA: Lukaku non ce la fa, dentro Abraham.

27′ – Problema per Lukaku, che resta a terra. Pronto Abraham.

22′ – GOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL!!! DYBALA!! Sinistro magico a girare sul secondo palo della Joya che non dà scampo a Maignan!!

20′ – TRAVERSA MILAN! Loftus-Cheek calcia in area dopo un cross di Musah dalla destra, la traversa salva la porta di Svilar!

14′ – Grandinata improvvisa e violenta sopra l’Olimpico.

12′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! MANCINI!!! Destro a giro di Pellegrini che coglie il palo, il difensore giallorosso è il più lesto di tutti a ribadirla in rete!!

10′ – Per ora i ritmi non sono alti, fase ancora di studio del match.

8′ – Sgambetto di Calabria a Dybala che era scappato via, Marciniak non lo ammonisce.

1′ – El Shaarawy gioca a destra come nel match di andata, Pellegrini parte largo a sinistra.

0′ – Fischio di Marciniak, comincia Roma-Milan!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:50 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: confermate tutte le anticipazioni, tornano Celik, Smalling e Spinazzola, a centrocampo spazio a Bove, in attacco Dybala e Lukaku. Da capire la posizione in campo di El Shaarawy.

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale del Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Musah, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar, Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola, El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cancelli aperti da circa mezz’ora. Clima decisamente più fresco rispetto ai giorni scorsi, sull’Olimpico ha cominciato a piovere da qualche minuto. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazioni dei due allenatori.

ROMA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-4-2): Svilar, Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola, El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku. All.: De Rossi.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Abraham, Diego Llorente, Azmoun, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa, Angeliño.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Musah, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All.: Pioli.

A disp.: Sportiello, Nava, Adli, Reijnders, Jovic, Okafor, Chukwueze, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Zeroli, Bartesaghi.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Assistenti: Listkiewickz e Kupsik.

IV uomo: Raczkowski.

Var: Kwiatkowski.

Avar: Frankoeski.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini