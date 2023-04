(LIVE!) ROMA-MILAN, le formazioni ufficiali: Mou schiera Abraham-Belotti, in difesa spazio a Kumbulla

AS ROMA NEWS – Tutto pronto all’Olimpico per l’attesissimo Roma-Milan, partita che somiglia molto a uno spareggio Champions tra due squadre in piena lotta per la conquista di un posto tra le prime quatto in classifica.

Giallorossi e rossoneri sono appaiati a quota 56 punti, e devono guardarsi dal ritorno di Inter e Atalanta. La partita di oggi può essere decisiva, arrivando a poche gare dal termine del campionato.

Chi vince fa un balzo enorme verso la Champions, chi perde rischia di restare fuori dalle prime quattro. Sarà una sfida carica di tensioni.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:08 – La Roma ufficializza il suo undici: Mourinho sorprende ancora e schiera le il tandem Abraham-Belotti. In difesa tocca a Kumbulla, a destra Celik preferito a Zalewski.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaMilan 🔥 🟨 DAJE ROMA DAJE 🟥#ASRoma pic.twitter.com/USxvL61ZFv — AS Roma (@OfficialASRoma) April 29, 2023

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena anticipata da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham.

Ore 16:35 – Questa la formazione ufficiale del Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Il cielo sopra la capitale è nuvoloso, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Terreno di gioco in buone condizioni. Diversi rebus da sciogliere nelle due squadre, specialmente nell’undici giallorosso. Tra poco vi comunicheremo le scelte dei due allenatori.

ROMA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Belotti, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Zalewski, Bove, Wijnaldum, Tahirovic, Camara, Solbakken, Volpato, El Shaarawy, Dybala.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarasanu, Mirante, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Bakayoko, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Saelemaekers, Origi, Rebic.

ARBITRO: Orsato di Schio.

Assistenti: Baccini, Berti.

Quarto uomo: Camplone.

Var: Di Paolo.

Avar: Abbattista.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini