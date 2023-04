PIOLI: “Sono due punti persi, volevamo vincere. Troppe interruzioni, così diventa impossibile avere ritmo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei rossoneri ai microfoni dei giornalisti:

Il Milan non è riuscito a fare quello che aveva preparato?

“Non abbiamo giocato male. Ci sono mancate le giocate giuste. Abbiamo controllato la partita, peccato di non essere stati lucidi in alcune situazioni. La Roma in casa non subisce mai gol, abbiamo provato a sbloccare la gara e minuto dopo minuto diventava sempre piu difficile. Non è il risultato che volevamo”.

Il pareggio all’ultimo?

“Io credevo nella vittoria, stavamo bene. La partita è stata strana, è stata difficile perché si è giocato pochissimo”.

Mourinho dice che per la Roma sono due punti persi.

“Anche per noi, quindi torniamo a casa tutti scontenti”.

Le scelte in attacco?

“Abbiamo giocato con due trequartisti e sulle corsie attaccavamo di più. C’è mancata la giocata, il passaggio finale e il ritmo durante il giro palla”.ù

Questa lentezza è stata causata anche dal ritmo, ti preoccupa questo atteggiamento che ha avuto la squadra?

“Abbiamo cominciato bene la partita. Per dare ritmo alla partita dobbiamo essere in due, dipende anche dagli avversari. Sulla sinistra dovevamo e potevamo andare più veloci”.

Nel secondo tempo potevate sfruttare meglio Leao?

“Sì è vero. Poteva attaccare più la profondità. Quando lo abbiamo fatto abbiamo sempre creato occasioni pericolose. Abbiamo perso tanti palloni. Volevamo la vittoria, ma la squadra ha giocato e lottato”.

Cosa deve fare il Milan adesso?

“Con la partita di oggi giocheremo 7 partite in 21 giorni. Penseremo una partita alla volta. Avremmo Lazio, Juve, Samp ecc.. le partite sono poche e quest’anno sono tante le italiane impegnate in Europa per fortuna”.

Leao è stato altruista?

“In alcuni casi si in altri meno. Però ha fatto un’ottima partita, sta bene ed è importante per noi.