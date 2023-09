(LIVE!) ROMA-MILAN: 0-0. Fischia Rapuano, comincia la partita!

AS ROMA NEWS – Dopo due passi falsi inaspettati in avvio di campionato, questa sera allo Stadio Olimpico la Roma dovrà dare il massimo per rimettere le cose a posto.

Ospiti dei giallorossi è il Milan di Pioli, squadra che viaggia col vento in poppa: i rossoneri hanno raccolto sei punti nelle prime due partite, segnando sei gol e incassandone uno solo, dimostrando un’ottima condizione psicofisica.

La Roma dovrà dare il massimo questa sera per provare a regalare la prima gioia ai propri tifosi, presenti al solito in massa sugli spalti dell’Olimpico.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Fischia Rapuano, comincia Roma-Milan!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:55 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: non c’è Pellegrini, che parte dalla panchina così come Lukaku. A destra scelto Celik, a sinistra c’è Zalewski, in mezzo al campo Paredes con Cristante e Aouar, in attacco El Shaarawy e Belotti.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaMilan! 🔥 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/7MKNuXzfn1 — AS Roma (@OfficialASRoma) September 1, 2023

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale del Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Ore 19:50 – Paulo Dybala, a differenza di Romelu Lukaku, non andrà nemmeno in panchina.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena anticipata da Sky Sport: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Celik, Aouar, Paredes, Cristante, Zalewski, El Shaarawy, Belotti.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, terreno di gioco che non appare ancora in condizioni ottimali. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali scelte da Mourinho e Pioli.

ROMA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Celik, Aouar, Paredes, Cristante, Zalewski, El Shaarawy, Belotti. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Karsdorp, Spinazzola, Kristensen, Bove, Pagano, Pisilli, Pellegrini, Lukaku.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

A disp.: Sportiello, Mirante, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Florenzi, Adli, Pobega, Zeroli, Musah, Romero, Chukwueze, Okafor.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini

Assistenti: Meli-Alassio

IV uomo: Massa

Var: Irrati

Avar: Di Vuolo

Giallorossi.net – Andrea Fiorini