Presentazione Lukaku: applausi, cori e fumogeni giallorossi per il numero 90

NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku è stato già abbracciato al suo arrivo a Ciampino da migliaia di tifosi giallorossi, ma nell’immediato pre-partita del match il belga ha avuto modo di conoscere la sua nuova tifoseria anche dal prato verde.

La presentazione è iniziata intorno alle 19:45, in leggero ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente dal club giallorosso.

Ovazione e cori per il belga, che fa il suo primo ingresso in campo da nuovo calciatore della Roma, con la maglia numero 90. Coreografia a bordo campo, fumogeni giallorossi e ovazione del pubblico. Poi l’attaccante giallorosso si è spostato sotto la Curva Sud, per la consueta foto di rito.