ROMA-RKC WAALWIJK: 3-0 (3′ Abraham, 19′ El Shaarawy, 48′ Zaniolo). I giallorossi chiudono la tournée con una vittoria

AS ROMA NEWS – Torna in campo la Roma per la terza e ultima amichevole di questo ritiro portoghese che si giocherà sempre allo Estadio Municipal di Albufeira.

Davanti ai giallorossi ci sarà oggi il RKC Waalwijk, formazione olandese che occupa la decima posizione dell’Eredivisie. Mourinho testerà i progressi, specialmente fisici, della squadra dopo la vittoria di misura contro il Casa Pia.

Vi lasciamo alla consueta diretta testuale del match con il racconto della partita amichevole. Buon divertimento.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90′ – Finita: la Roma vince 3 a 0 l’ultima partita amichevole di questa tournée portoghese. Bel primo tempo, nella ripresa subito il terzo gol dei giallorossi, poi con i cambi la partita ha perso di consistenza.

84′ – Ammonito Cristante.

79′ – CAMBIO ROMA: dentro Boer, fuori Svilar.

76′ – RIGORE SBAGLIATO! Conclusione di Seuntjens che colpisce la traversa e sbatte sulla linea, poi Karsdorp di testa manda in angolo!

75′ – RIGORE PER IL WAALWIJK: Kumbulla trattiene in area il diretto avversario, l’arbitro assegna il penalty.

70′ – Ultimi venti minuti: fase di stanca del match, poche le occasioni e tanti errori.

64′ – CAMBIO ROMA: dentro Volpato, fuori Zaniolo.

63′ – CAMBIO ROMA: dentro Camara, fuori Ibanez.

61′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Shomurodov, fuori Bove. Dentro Vina, fuori Zaniolo.

54′ – OCCASIONE ROMA: Zaniolo dal limite scarica una gran botta di sinistro, palla che sfiora il palo!

53′ – OCCASIONE ROMA! Bella azione di Karsdorp che offre un gran pallone a Pellegrini, il capitano apre il piatto sinistro ma il portiere respinge col piede!

52′ – Altro errore degli olandesi con palla regalata alla Roma, Cristante prova la botta dal limite ma non angola abbastanza, blocca il portiere.

48′ – TERZO GOL DELLA ROMA! ZANIOLO! Errore in disimpegno degli olandesi, Abraham ruba palla in area avversaria e serve il 22 che col mancino scarica una botta che si insacca per il tre a zero!

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Mancini, Karsdorp, Cristante e Spinazzola. Fuori Celik, Zalewski, Matic ed El Shaarawy. La squadra sembra tornata alla difesa a tre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo. La Roma, tornata al 4-2-3-1, gioca con maggior scioltezza ed efficacia in attacco: occasioni, due gol e un palo. Per ora buone risposte da questo ultimo test.

39′ – Ammonito Bove per un fallo a centrocampo.

35′ – OCCASIONE ROMA! Zaniolo cambia bene gioco lanciando El Shaarawy a sinistra, cross perfetto con l’esterno del Faraone e pescare il taglio centrale di Pellegrini che a pochi passi dalla porta però calcia a lato!

32′ – Fase più statica del match. Cominciano a scaldarsi un gruppetto di giocatori giallorossi a bordo campo.

22′ – PALO ZALEWSKI! Il polacco rientra sul destro dal limite e calcia a giro, palla sul palo a portiere battuto!

19′ – RADDOPPIO ROMA! EL SHAARAWY! Bella azione di Zaniolo che sfonda a destra e serve un pallone d’oro a El Shaarawy sul secondo palo, il Faraone col piattone la manda in rete!

18′ – GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Pellegrini col destro lancia benissimo Zaniolo che taglia in mezzo e batte il portiere con un tocco morbido, ma il 22 era in fuorigioco.

9′ – OCCASIONE WAALWIJK: contropiede veloce che mette Jozefzoon davanti a Rui Patricio ma il pallonetto termina alto.

3′ – GOL DELLA ROMA! Segna Abraham dopo un bello spunto personale e un’assist di El Shaarawy, l’inglese batte il portiere con un tocco sporco che finisce in rete!

2′ – Roma che in questo avvio sembra schierata con un 4-2-3-1 con Celik e Zalewski terzini, Pellegrini trequartisti, El Shaarawy e Zaniolo larghi con Abraham punta centrale.

0′ – Fischio del direttore di gara, si parte!

ROMA-RKC WAALWIJK, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Celik, Kumbulla, Ibanez, Zalewski, Bove, Matic, Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Abraham.

A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Smalling, Spinazzola, Vina, Cristante, Shomurodov.

All.: Mourinho

RKC WAALWIJK (3-5-2): Pereira; Adewoye, Vane der Buys, Nieuwpoort, Lelieveld-, Lutonda, Anita, Vroegh; Oukili; Jozefzoon, Clenart.

A disp.: Vaesesen, Bakari, Gaari, Wouters, Hassani, Augustijns, Felida, Lokesa Biereth, Kuijpers, Seuntjens.

All.: Oosting

Giallorossi.net – Andrea Fiorini