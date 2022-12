“ON AIR!” – FERRAZZA: “Mou a fine anno potrebbe chiedere la testa di qualcuno”, FERRETTI: “Il mister ha tutto l’interesse a tenere la Roma sulla corda”, MAGNI: “Penso che resterà, ma solo se il club rispetterà i piani”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dybala richiamato dai lupi? Io direi più i gattini… Di Pellegrini si può dire tutto, tranne quello che sto per leggere: “L’uomo forte va subito in campo”. Pellegrini sarebbe l’uomo forte? A lui tutti gli puoi dire tranne questo… E’ tutta guazza che viene data in giro: mi dovete dire i lupi dove stanno, gli uomini forti dove stanno, e soprattutto i risultati dove stanno. Noi dobbiamo sperare che Smalling rimanga alla Roma, un giocatore buono di 33 anni…roba che dovremmo ringraziarlo e comprare subito altri due forti. E invece dobbiamo stare a sperare che lui decida di restare alla Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Mourinho? L’unico credibile sul suo futuro è lui, dovrebbe essere lui a chiarire. La comunicazione della Roma è in mano a Mou. Io aspetto che parli lui, dopo aver parlato con la società. Non mi sento di partecipare a questa preoccupazione generale: la Roma ha un contratto di tre anni con Mou, lei non deve dirci niente, deve essere lui a dire quello che vuole fare. La preoccupazione che Mourinho vada via è indipendente dalla Federazione portoghese. Penso che se con la Roma il percorso che hanno stabilito insieme non verrà rispettato, Mourinho se ne andrà comunque. Se poi andrà al Portogallo o in un altro club, cambia poco: sempre lo perdiamo a fine stagione. Se invece, come voglio credere, con la Roma si stanno rispettando le tappe stabilite, anche con alti e bassi, secondo me Mourinho non andrà via, né al Portogallo né da altre parti…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Frattesi? Trattativa che va avanti, ma non credo che possa essere a disposizione di Mourinho per Roma-Bologna. La Roma spera di fare cassa con Karsdorp e Shomurodov, ma la vedo dura. Ma se nell’accordo col Sassuolo ci sarà anche Volpato, non credo che Mou sia d’accordo… Quando Mourinho si siederà al tavolo con i Friedkin per capire che cosa fare una volta scaduto il contratto, potrebbero esserci ragionamenti estremi, soprattutto su alcuni giocatori. Potrebbe anche chiedere la loro testa…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Si continua a parlare della possibilità che Mourinho lasci la Roma per andare ad allenare il Portogallo. Nel tener viva questa vicenda, questo punto interrogativo, un interesse sapete chi ce l’ha? Josè Mourinho… Lui nel suo modo di fare l’allenatore ha anche questo profilo che può tornare utile al suo lavoro. Mou ha tutto l’interesse a tenere la Roma sulla corda, che magari per essere meno sulla corda gli compra qualche giocatore… potrebbe essere un gioco di strategia per avere quello che chiede…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Su Mourinho ci si preoccupa troppo sul possibile effetto e non sulla possibile causa. Perchè Mou dovrebbe andare ad allenare il Portogallo? Se Mourinho prende in considerazione l’idea di allenare il Portogallo, evidentemente sta mancando qualcosa di condivisione con la Roma sul progetto tecnico., ed è quello che va analizzato. Mourinho va via se non ha più una strategia comune con la Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io ho dei dubbi sul fatto che la Roma possa giocare con la difesa a quattro con questi giocatori. Spinazzola non sta bene, Zalewski è un trequartista, ora è diventato un esterno a tutta fascia. Se poi lo vogliamo fare diventare addirittura un terzino al fianco di Ibanez…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Io un tentativo sulla difesa a quattro l’avrei fatto con più convinzione. Spero che Mourinho, almeno in allenamento, qualche tentativo lo abbia fatta. Kumbulla è rimasto sempre fuori, ma a me sembra un difensore che ha delle capacità. Se tu hai Mancini, Smalling, Ibanez e Kumbulla e non provi mai la difesa a quattro, mi fa restare col dubbio. ll problema però è forse sulle fasce. Mou nell’Inter del triplete aveva Maicon, Samuel, Lucio e Chivu e faceva la difesa a quattro, ma aveva i giocatori precisi. Ora invece ha giocatori di cui non è chiara l’identità tecnica…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho non ha i giocatori adatti per fare la difesa a quattro? Sono abbastanza d’accordo, ma se diciamo che Mourinho deve cambiare qualcosa, che dovrebbe cambiare? Dire ai giocatori “dovete essere più bravi”?…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Kumbulla mi è venuto in mente ai Mondiali. Amrabat è esploso ai mondiali. Nel Verona di Juric emergevano questi due giocatori: Kumbulla e Amrabat, e quando vennero acquistati da Roma e Fiorentina passò la notizia di due colpi di mercato. Amrabat lo abbiamo visto che è bravo, Kumbulla non gioca mai. Mourinho è un totem, ma forse i totem sono troppo fermi nelle loro convinzioni. Visto il livello di quello che stiamo vedendo, una chance gliela darei. Così come quella di passare alla difesa a quattro. In attacco Abraham resta il più forte di tutti…”

