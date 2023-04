(LIVE!) ROMA-SAMPDORIA, le formazioni ufficiali: Mou lancia la difesa a 4, Abraham di punta

AS ROMA NEWS – Si riparte. E stavolta senza soste fino a fine campionato. La Roma comincia il suo lungo sprint finale dalla Sampdoria, ospite oggi all’Olimpico.

I doriani sono ormai con l’acqua alla gola, e hanno pochissime possibilità di salvarsi. Ma vogliono comunque provarci, onorando fino alla fine la propria stagione, finora molto deludente. E non regaleranno nulla ai giallorossi.

I ragazzi di Mourinho, privi di oltre mezza difesa, non possono permettersi altri passi falsi se vogliono restare in corsa per un piazzamento Champions.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:05 – Questa la formazione ufficiale della Sampdoria: Ravaglia; Zanoli, Amione, Murillo, Augello; Winks, Rincon; Leris, Cuisance, Djuricic; Gabbiadini.

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo undici: Mourinho torna alla difesa a quattro, con Zalewski terzino destro e Celik ancora in panchina. Sulla trequarti spazio a El Shaarawy a sinistra, torna Abraham in attacco.

Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra l’Olimpico, per ora non piove ma sono previste precipitazioni durante il match. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-SAMPDORIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Keramitsis, Tahirovic, Bove, Camara, Solbakken, Volpato, Belotti.

SAMPDORIA: (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli, Amione, Murillo, Augello; Winks, Rincon; Leris, Cuisance, Djuricic; Gabbiadini.. Allenatore: Stankovic.

A disposizione: Turk, Tantalocchi, Oikonomou, Lammers, Ilkhan, Quagliarella, Yepes, Murru, Malaguida, Paoletti, Rodriguez.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

Assistenti: Zingarelli di Siena e Rocca di Catanzaro.

Quarto uomo: Manganiello di Pinerolo.

Var: Chiffi di Padova.

Ass. Var: Muto di Torre Annunziata.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini