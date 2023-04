STANKOVIC: “Non parlo dell’espulsione di Murillo. I cori dei romanisti? Orgoglioso di essere uno zingaro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei blucerchiati ai microfoni dei giornalisti:

Il rosso a Murillo ha cambiato la gara.

“Sì. Mi è dispiaciuto che siamo rimasti in 10. Abbiamo tenuto bene in campo, abbiamo messo in difficoltà la Roma. Faccio i complimenti ai ragazzi, facevano le giocate che avevamo preparato. Non commento gli episodi, mi sono anche stancato, lascio agli esperti commentare. Fino all’espulsione non ci avevano messo in grande difficoltà”.

Mourinho le ha fatto i complimenti?

“Ci siamo visti prima della partita, ci vedremo dopo. Faccio i complimenti per la vittoria e noi adesso penseremo alla prossima partita. Complimenti anche ai nostri tifosi”.

Sui cori contro di lei?

“Vogliamo parlare dei cori? Interessa solo quello? Io sono orgoglioso di essere zingaro, non mi offendo e José lo sa. Grazie e José che li ha placati”.

Quanto è difficile incoraggiare sempre i ragazzi dopo prestazioni così?

“Abbiamo preso gol gli ultimi minuti, ci stava. Loro sono tanto attaccati a questa maglia e loro sono consapevoli delle difficoltà. E per questo siamo orgogliosi, tanti episodi ci hanno penalizzato e noi ci rialzeremo anche questa volta. Settimana prossima ci saranno ancora i nostri fantastici tifosi a supportare questa grande squadra”.

Cremonese, Lecce e Spezia: partite che potranno dire tutto?

“Sì, dobbiamo combattere. Sono partite alla nostra portata, ma lo dico con rispetto perché rispetto la Serie A. Ogni partita porta imprevisti, noi ce la giochiamo. Abbiamo vinto con Verona e sfatato il tabù delle vittorie in casa e adesso sono convinto che giocheremo bene”.