(LIVE!) ROMA-SHERIFF: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Ultima e decisiva giornata del girone G di Europa League per la Roma, che questa sera all’Olimpico affronta lo Sheriff Tiraspol con la tiepida speranza di arrivare ancora in testa al girone.

I moldavi, ormai matematicamente ultimi e dunque eliminati dalle coppe europee, non hanno molto da chiedere a questa partita se non uscire dal campo con un risultato di prestigio.

La Roma invece deve sperare in un regalo del Servette su campo dello Slavia Praga, altrimenti vincere oggi, anche con un ampio scarto, non servirebbe a nulla. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni delle due squadre e poi al racconto del match.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 16:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra l’Olimpico, ma non sono previste precipitazioni. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-SHERIFF, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, LIorente; Karsdorp, Renato Sanches, Bove, Aouar, Zalewski; Lukaku, Belotti. All.: Mourinho.

A disp.: –

SHERIFF TIRASPOL (3-5-2): Koval; Dumenco, Kiki, Garananga; Artunduaga, Talal, Mbekeli, Ademo, Zohouri; Joao Pedro, Ankeye. All.: Pilipchuk.

A disp.: –

Giallorossi.net – Andrea Fiorini