ROMA-SHERIFF 3-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte senza problemi lo Sheriff ma non evita il playoff piazzandosi seconda nel girone, vinto dallo Slavia.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i moldavi nel match valido per l’ultima giornata del girone G di Europa League:

Svilar 6,5 – Lo Sheriff non combina granché, ma lui è bravissimo nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa. In crescita.

Celik 6 – Fa il suo come braccetto di destra. Non sfigura.

Cristante 6,5 – Gioca con grande personalità e sicurezza nel ruolo, ormai congeniale, di centrale difensivo.

Llorente 6 – L’avversario è modesto, lui usa la sua esperienza per controllare le scorribande confusionarie degli attaccanti dello Sheriff. Dal 60′ Paredes 6 – Ritmi bassi, lui fa il minimo sindacale.

Karsdorp 6 – Partenza a razzo con una chance subito per segnare. Poi la spinta subisce un arresto, e lui controlla la fascia con efficacia.

Bove 6,5 – Gioca nell’inedito ruolo di play e lo fa con bella personalità. Bravo nel cercare la verticalizzazione, abilissimo a sradicare una marea di palloni dai (modesti) piedi avversari.

Aouar 6 – Gioca un bel primo tempo, con piglio e qualità. Peccato che un problema muscolare lo costringe a lasciare il campo all’intervallo. Dal 46′ El Shaarawy 6,5 – Entra bene in campo nell’inedito ruolo di intermedio di centrocampo. La sua qualità e i guizzi mettono in grave crisi lo Sheriff. Peccato per il gol mangiato nel finale.

Renato Sanches 6 – Prova, come prevedibile, un po’ altalenante con qualche bella giocata e qualche amnesia. Ma ci sta vista la lunga assenza. La speranza è che i continui guai muscolari diventino un brutto ricordo. Dal 60′ Pagano 6 – Ha un paio di buone chance per segnare, ma non è fortunato.

Zalewski 7 – Prova positiva dell’esterno polacco, che sforna assist e offre buone giocate su quella fascia. Tra i più brillanti. Dall’85’ Mannini sv. – Complimenti per l’esordio.

Belotti 6,5 – Segna un gol e offre qualche buon assist ai suoi compagni di squadra. Sgambata utile a rimettere minuti nelle gambe in vista di Bologna. Dal 72′ Pisilli 6,5 – Dopo aver fallito la prima e più facile occasione, si riscatta realizzando un gol che ricorderà per sempre.

Lukaku 7 – Entra carico a pallettoni, segna il gol del vantaggio immediato che illude i giallorossi. Crede nella goleada, ma poi lo Slavia seppellisce il Servette e anche lui cala i ritmi. Nonostante questo offre assist a ripetizione ai suoi compagni con sponde efficaci.

JOSE’ MOURINHO 6 – Finisce la partita sorridendo, contento per la gioia dei suoi giovani. La vittoria comoda e inutile di stasera è una semplice sgambata in vista di Bologna. Il secondo posto nel girone però è da imputare alla partita gravemente sbagliata a Praga, che i giallorossi pagano (giustamente) a caro prezzo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini