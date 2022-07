ROMA-SPORTING LISBONA 2-3. Prima sconfitta dei giallorossi al termine di una partita estremamente nervosa

AS ROMA NEWS – Terza amichevole in terra portoghese per la Roma di Josè Mourinho, che questa sera allo Estadio Municipal de Albufeira incontrerà lo Sporting Lisbona.

Il livello dell’avversario si alza ancora: dopo il Portimonense, stavolta davanti ai giallorossi ci sarà una delle squadri più forti del campionato portoghese.

In panchina, accanto a mister Mourinho, non siederà Paulo Dybala, nonostante le voci circolate nel pomeriggio.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

92′ – Finisce qui. Prima sconfitta in amichevole dei giallorossi al termine di una partita davvero nervosissima e caratterizzata da continue risse in campo.

85′ – Gol dello Spoting, rete di Tabata. Brutto errore di Cristante che perde palla davanti all’area, e l’attaccante dello Sporting non perdona.

84′ – Di nuovo rissa in campo! Partita nervosissima, che non sembra davvero un’amichevole.

79′ – Esce Zaniolo, entra El Shaarawy.

71′ – Escono Abraham e Pellegrini, entrano Carles Perez e Felix.

68′ – GOL DELLA ROMA! PELLEGRINI!!! Abraham salta un avversario e scende sulla fascia, poi scarica un bel pallone per Pellegrini, che in corsa calcia bene e di potenza sotto al sette! Gran gol del capitano giallorosso!

64′ – Di nuovo Ibanez si perde malamente Trincao, che mette in mezzo un pallone pericoloso ma intercettato bene da Svilar.

62 – Di nuovo rissa in campo per un brutto fallo subito da Zalewski. Nervi tesissimi!

60′ – Ha preso fiducia lo Sporting, che ora gioca meglio e palleggia bene. La Roma è in difficoltà e ricorre spesso ai falli per fermare le azioni dei portoghesi.

56′ – Ammonito Mancini

53′ – Gol dello Sporting. Di nuovo Inácio di testa su calcio d’angolo, ma stavolta è la porta giusta. I portoghesi tornano in vantaggio.

46′ – Si riparte! Nella Roma escono Kumbulla, Matic, Celik, Spinazzola e Patricio ed entrano Smalling, Svilar, Veretout, karsdorp e Zalewski.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo. Lo Sporting passa in vantaggio su rigore con Gonçalves, ma la Roma pareggia subito su calcio d’angolo di Pellegrini grazie all’autogol di Inácio. Partita molto fisica e dura, specie da parte dei giallorossi.

30′ – PAREGGIO DELLA ROMA!!! Autogol di Gonçalo Inácio sugli sviluppi di un bel calcio d’angolo tagliato di Pellegrini! Subito ristabilita la parità!

28′ – GOL DELLO SPORTING. Segna su rigore Gonçalves.

26′ – Rigore per lo Sporting! Kumbulla stende Edwards dopo che Ibanez lo aveva perso, e l’arbitro concede un penalty molto dubbio. Rissa in campo tra Kumbulla ed Edwards!

24′ – Partita fisica ma povera di occasioni. Entrambe le squadre sono corte e guardinghe, poche le azioni di gioco.

13′ – Occasione per lo Sporting: Ibanez si perde Porro, che punta la porta ma trova un prontissimo Rui Patricio!

10′ – Fase di studio tra le due squadre, che sembrano prendere molto seriamente la partita.

3′ – Subito un bel filtrante di Pellegrini per Abraham, ma l’attaccante viene fermato per un fuorigioco piuttosto dubbio.

1′ – Si parte!

0′ – Fischio d’inizio previsto per le ore 21.

ROMA-SPORTING LISBONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Smalling, Tripi, Zalewski, Vina, Veretout, Bove, Faticanti, Ivkovic, Perez, El Shaarawy, Volpato, Felix, Shomurodov.

SPORTING LISBONA (3-4-3): AFranco Israel, Pedro Porro, Luís Neto, Gonçalo Inácio, Sebastián Coates, Matheus Reis, Ugarte, Matheus Nunes, Pedro Gonçalves, Rochinha, Edwards. All.: Ruben Amorim.

A disp.: Antonio Adán, André Paulo, Ricardo Esgaio, José Marsá, Flávio Nazinho, Morita, Tabata, Nuno Santos, Francisco Trincão e Paulinho

Giallorossi.net – Fabio Fiorini