ROMA-TORINO: 3-1 (27′ Mkhitaryan, 43′ Veretout, 68′ Pellegrini, 73′ Belotti). I giallorossi volano al terzo posto in classifica

AS ROMA NEWS – Si torna in campo. Dopo la larga vittoria di Bologna, la Roma questa sera affronta un Torino disperato che sta vivendo una stagione difficilissima. Per i giallorossi però l’occasione è ghiotta: vincendo, salirebbero sul podio del campionato.

Fonseca recupera un po’ tutti e può sorridere. Giampaolo invece pensa a qualche cambiamento di formazione visti i risultati deludenti. Vi lasciamo alle ultime sugli schieramenti ufficiali e al racconto delle emozioni del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita. La Roma batte il Torino per tre a uno. Partita strana, caratterizzata dall’espulsione di Singo dopo un quarto d’ora: in quel momento i giallorossi accelerano e mettono un’ipoteca sul match con i gol di Mkhitaryan e Veretout (su rigore) nel primo tempo, e di Pellegrini nella ripresa. Il Torino però va a segno con Belotti e i giallorossi di disuniscono, rischiando un po’ troppo. La Roma porta a casa i tre punti e si porta al terzo posto in classifica.

93′ – OCCASIONE ROMA! Borja Mayoral tutto solo aspetta troppo a calciare in porta e viene recuperato, la sua conclusione viene deviata in angolo!

92′ – Ammonito Calafiori.

90′ – Tre minuti di recupero.

88′ – Finalmente la Roma ha ripreso a tenere palla. Manca ormai solo il recupero.

85′ – Ultimi cinque minuti: il Torino insiste, la Roma è scomparsa dal campo.

82′ – Bremer di testa su cross di Edera manda la palla fuori non di molto alla destra di Pau Lopez.

80′ – Brutta Roma in questo finale di partita: il Torino in dieci sta spingendo, i giallorossi sembrano in affanno e non riescono più a tenere palla.

78′ – Ammonito Lyanco per un fallo su Pellegrini.

78′ – OCCASIONE TORINO! Gran bolide di Bonazzoli, palla che esce di un niente alla destra di Pau Lopez!

77′ – CAMBIO TORINO: dentro Bonazzoli, fuori Buongiorno.

74′ – Ora il Toro ci crede e spinge alla ricerca di un gol che riaprirebbe la partita.

73′ – GOL DEL TORINO. Segna Belotti. L’attaccante calcia dalla distanza, Pau Lopez non trattiene in modo un po’ goffo, poi si apre un parapiglia davanti allo spagnolo, la palla torna a Belotti che col destro batte il portiere.

72′ – Lyanco tenta l’assolo centrale e calcia dalla distanza: palla comoda tra le braccia di Pau Lopez.

70′ – CAMBIO ROMA: dentro Calafiori, fuori Spinazzola.

68′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOO!! PELLEGRINI!!! Pedro serve di piatto Borja Mayoral che accomoda la palla a Pellegrini che col sinistro la mette sotto al sette! La Roma la chiude!!

67′ – La Roma sta calando molto il ritmo, ma deve stare attenta a non permettere al Torino di riaprire una partita che è in totale controllo.

64′ – PALO DEL TORINO! Gran botta di Edera dalla distanza, la palla si stampa sulla traversa e sbatte per terra, oltre la linea di porta!

59′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Pedro e Borja Mayoral, fuori Villar e Dzeko.

56′ – Ammonito Villar per un fallo sulla trequarti granata.

49′ – OCCASIONE ROMA! Spinazzola regala un pallone d’oro a Pellegrini che perde forse l’attimo buono per calciare e quando lo fa viene murato da un difensore!

46′ – Si riparte. Nel Torino dentro Rincon per Meite, e Segre per Lukic. Nella Roma dentro Kumbulla al posto di Mancini e Karsdorp al posto di Bruno Peres.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: Roma avanti di due gol all’intervallo. La partita è stata condizionata dall’espulsione di Singo dopo un quarto d’ora di gioco. I giallorossi hanno a quel punto alzato il ritmo e trovato i due gol di vantaggio, prima con una bomba di Mkhitaryan e poi con un rigore procurato da Dzeko e trasformato da Veretout. Granata mai pericolosi. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45′ – CAMBIO TORINO: si fa male Ansaldi, dentro Edera al suo posto.

43′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!! VERETOUT!! Il francese calcia angolatissimo, Milinokovic intuisce ma non può raggiungere la palla! Raddoppia la Roma prima dell’intervallo!!

42′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA!! Fallo di Bremer su Dzeko lanciato in porta!

40′ – Ritmi non altissimi, la Roma non vuole sprecare troppe energie, il Torino invece per ora preferisce non esporsi.

36′ – OCCASIONE ROMA! Spinazzola col destro calcia da dentro l’area, la palla esce di un nulla alla sinistra di un immobile Milinkovic-Savic!

35′ – Gran possesso palla della Roma, il Torino sembra incapace di reagire.

27′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! MKHITARYAN!! Un missile dell’armeno, che calcia col destro da dentro l’area dopo un’azione insistita, fa secco Milinkovic-Savic: la palla colpisce il palo e poi si insacca!!

23′ – CAMBIO TORINO: dentro Ansaldi, fuori Gojak.

23′ – Ammonito Mancini per un intervento ingenuo: la Roma ora deve stare attenta a evitare falli inutili, Abisso non vede l’ora di compensare il rosso a Singo.

21′ – Ammonito Bruno Peres per un fallo su Belotti che stava puntando l’area.

19′ – OCCASIONE ROMA! Mkhitaryan salta un uomo e calcia in area col mancino, Milinkovic-Savic salva col piede!

18′ – La Roma ora spinge alla ricerca del gol, il Torino è in affanno.

14′ – ESPULSO SINGO!! Fallaccio su Spinazzola, l’arbitro estrae il secondo giallo: è già finita la sua partita. Torino in dieci!

12′ – Belotti stacca di testa a centro area troppo solo: conclusione centrale e debole, blocca Pau Lopez.

10′ – OCCASIONE ROMA! Spinazzola inventa un bell’assist per Mkhiaryan, l’armeno tutto dentrato sulla sinistra mette un cross basso al centro che trova Bruno Peres tutto libero: il brasiliano calcia col sinistro ma lo fa malissimo! Che errore!

7′ – Ammonito Singo per un intervento in netto ritardo si Mkhitaryan.

6′ – Torino pericoloso: Smalling salva su Belotti che stava calciando in porta. La Roma sta perdendo qualche pallone di troppo sulla propria trequarti.

5′ – Primo affondo della Roma con Dzeko che entra in area tutto spostato a destra, il bosniaco mette un cross basso al centro per Mkhitaryan anticipato in uscita bassa da Milikovic-Savic.

5′ – Torino molto compatto e aggressivo, per ora sta riuscendo a impedire alla Roma di fare gioco.

0′ – Fischia Abisso, comincia Roma-Torino!

ROMA-TORINO, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 19:55 – Ufficiale anche l’undici del Torino: Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Meite, Gojac, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti.

Ore 19:45 – La Roma comunica l’undici titolare che giocherà stasera con un tweet che riportiamo qui sotto:

Ore 19:30 – Sky Sport annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma, ecco l’undici scelto da Fonseca: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra l’Olimpico, il terreno di gioco appare in ottime condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le scelte dei due allenatori.

ROMA-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

A disp.: Mirante, Farelli, Karsdorp, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, Pedro, Carles Perez, Mayoral.

All.: P. Fonseca.

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Meite, Gojak, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti.

A disp.: Sirigu, Rosati, Ansaldi, Izzo, Nkoulou, Rincon, Rodriguez, Segre, Bonazzoli, Edera, Vianni.

All.: M. Giampaolo.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Bresmes – De Meo. IV uomo: Sacchi. VAR: Di Bello. AVAR: Passeri.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini