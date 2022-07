TOTTENHAM-ROMA: 0-1 (29′ Ibanez). Battuti gli inglesi, assist di Dybala

AS ROMA NEWS – Amichevole di lusso per la Roma di Josè Mourinho che questa sera allo stadio Sammy Ofer di Haifa incontra gli inglesi del Tottenham.

Per i tifosi giallorossi è l’occasione di vedere all’opera per la prima volta Paulo Dybala, per il tecnico portoghese invece questo test servirà soprattutto a capire a che punto è la squadra a due settimane dall’inizio del campionato.

Vi lasciamo alle emozioni del match di questa sera con le ultime sulle formazioni ufficiali e a seguire la nostra consueta diretta testuale della gara.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita: la Roma batte il Tottenham per uno a zero, decide un gol di Ibanez nel primo tempo su assist dalla bandierina di Dybala. Buona prova dei giallorossi che sfruttano al meglio una palla inattiva e poi reggono la pressione degli inglesi senza grossi patemi d’animo. Vittoria di prestigio dei giallorossi.

93′ – CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy, fuori Pellegrini.

92′ – Brutto colpo al volto subito da Pellegrini, che perde copiosamente sangue dal volto.

90′ – Cinque minuti di recupero.

90′ – CAMBIO ROMA: dentro Bove, fuori Zaniolo.

85′ – OCCASIONE TOTTENHAM: grande assolo di Richarlison che salta tutti di potenza, poi davanti a Rui Patricio viene finalmente contrastato e fermato prima che batta in porta.

83′ – Altro duro intervento di Romero, reazione di Pellegrini che gli mette le mani al collo. L’arbitro ammonisce entrambi.

80′ – Il Tottenahm chiede un rigore su Kane, l’arbitro gli fischia fallo contro.

78′ – CAMBIO ROMA: dentro Celik, fuori Karsdorp.

73′ – OCCASIONE ROMA: Abraham lancia Zaniolo, intervento in scivolata provvidenziale di Romero che salva all’ultimo!

70′ – Cooling break per le due squadre.

67′ – Girandola di cambi per il Tottenham che però manda in campo giocatori del calibro di Lucas Moura e Richarlison.

65′ – Grande intervento in scivolata di Smalling che toglie una palla in area a Perisic, lanciato in porta.

60′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Spinazzola e Matic, fuori Zalewski e Dybala.

59′ – Botta per Zalewski, che esce dal campo zoppicando.

54′ – Sempre Perisic a calciare in porta, stavolta dall’interno dell’area: il croato prova il destro a giro sul secondo palo, palla a lato.

46′ – Si riparte, qualche cambio nel Tottenham. La Roma invece torna in campo lo stesso undici del primo tempo.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Finisce qui il primo tempo: Roma per il momento avanti di un gol grazie a Ibanez, bravo a spedire in rete di testa un pallone pennellato da Dybala su angolo. Buon primo tempo dei giallorossi, che poi reggono senza grossi problemi la reazione del Tottenham.

45′ – Due minuti di recupero.

39′ – Si accendono gli animi in campo con i giocatori della Roma che protestano per un fallo non fischiato su Abraham.

38′ – Gol annullato a Kane per un fuorigioco di Kulusevski.

36′ – OCCASIONE TOTTENHAM: ancora Perisic, gran conclusione col mancino, stavolta la palla sibila vicino al palo.

33′ – Perisic calcia potentissimo dalla distanza ma non inquadra la porta.

29′ – GOOOOL!! IBANEZ!! Angolo battuto alla grande da Dybala, stacco del difensore brasiliano che di testa mette la palla all’angolino!!

29′ – Grande duetto tra Zaniolo e Abraham, l’inglese entra in area e calcia di sinistro in diagonale, salva la difesa in angolo.

25′ – Cooling break per le due squadre.

25′ – Son calcia in porta dopo una sponda area di Perisic, palla colpita male che termina alta.

20′ – Dopo una prima parte di gara dominata dalla Roma anche come possesso palla, ora è il Tottenham che fa girare la sfera.

16′ – Tottenham pericoloso con un cross sul secondo palo dalla trequarti, Kane toglie palla a Doherty e l’azione sfuma.

10′ – Primi dieci minuti di marca giallorossa, la Roma è partita molto forte, con qualità.

5′ – Zaniolo steso in area, l’attaccante chiede il rigore, l’arbitro lascia correre.

1′ – OCCASIONE ROMA! Zalewski va via a sinistra, palla a Dybala che scarica in porta, palla deviata, poi ancora la Joya che prova a ributtarla dentro ma Lloris salva!

0′ – Fischia l’arbitro, si parte!

TOTTENHAM-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TOTTENHAM: Lloris; Romero, Dier, Sanchez; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisic; Kulusevki, Kane, Son. A disp.: Forster, Austin, Spence, Davies, Lenglet, Sarr, Emerson Royal, Sessegnon, White, Bryan Gil, Richarlison, Bentancour, Lucas.

All.: Conte.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Matic, Celik, Spinazzola, Felix, Bove, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

