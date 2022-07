CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 30 luglio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:55 – WIJNALDUM PRONTO A RINUNCIARE AI BONUS – Sembra essere sul punto di sbloccarsi definitivamente la trattativa tra la Roma e il PSG per Wijnaldum (31) dopo i contatti di questa mattina. Decisivo il giocatore, pronto a rinunciare ad alcuni bonus…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:00 – BAILLY RESTA IN POLE PER LA DIFESA – Eric Bailly (28) resta il nome più caldo per completare la difesa della Roma. Il centrale ivoriano vuole lasciare il Manchester United per arrivare da Mourinho, e può farlo in prestito con diritto di riscatto. Da risolvere il nodo ingaggio. (Corriere dello Sport)

Ore 9:35 – BELOTTI DÀ LA PRECEDENZA ALLA ROMA – Andrea Belotti (28) aspetta la Roma. Il giocatore ha per il momento messo in stand-by la proposta del Valencia, dando la priorità ai giallorossi. Ma la Roma deve sbrigarsi e fargli posto cedendo Shomurodov. (La Repubblica)

Ore 8:40 – WIJNALDUM, INCONTRO PINTO-CAMPOS A TEL AVIV – Giornata che si preannuncia molto importante sul fronte Wijnaldum (31): oggi incontro a Tel Aviv tra Tiago Pinto e Luis Campos per provare a chiudere l’affare…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – VILLAR, ORA SI TRATTA CON LA SAMP – La trattativa con il Monza per Villar (24) sembra essersi arenata e, in attesa di segnali da Galliani, la Roma ha iniziato a trattare con la Sampdoria che però vorrebbe lo spagnolo in prestito con diritto di riscatto mentre la Roma è intenzionata a cederlo solo a titolo definitivo. (Il Tempo)

(In aggiornamento…)

