Wijnaldum, è il giorno della verità: Pinto incontra Campos in Israele

AS ROMA NEWS – Giornata importante quella di oggi in casa Roma. Sia per l’amichevole che questa sera i ragazzi di Mourinho giocheranno contro il Tottenham, che per motivi di mercato.

Lo Special One ha perso Veretout per un problema fisico e Darboe, out per tutta la stagione dopo il crociato rotto, e oggi avrà a disposizione solo tre centrocampisti di ruolo: Cristante, Matic e Bove. L’alternativa in mediana è arretrare Pellegrini.

Per questo motivo l’allenatore chiede un rinforzo a centrocampo al più presto. Il profilo è stato scelto, e risponde al nome di Georginio Wijnaldum, ma serve l’ultimo sprint con il PSG per chiudere un’operazione che si sta trascinando per le lunghe.

Oggi, forse già in mattinata, è previsto un incontro tra Tiago Pinto e Campos, direttore sportivo del PSG, per provare a chiudere l’affare. La Roma chiede che i francesi contribuiscano allo stipendio del giocatore per il primo anno. Si attende un segnale di apertura dai parigini per concludere la trattativa e permettere a Wijnaldum di volare nella Capitale già nelle prossime ore.

Giornata dunque da vivere con trepidazione. La Roma ha fiducia, Mourinho spera di avere il forte mediano olandese a disposizione per l’ultima amichevole, quella del 7 agosto all’Olimpico contro lo Shakhtar, la prova generale prima dell’inizio del campionato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica / Il Tempo