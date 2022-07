Stasera Roma-Tottenham: Mou pensa a un attacco fantasia con Zaniolo e Dybala

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Amichevole di prestigio per la Roma, che questa sera ore 20:15 italiane, al Sammy Ofer Stadium ad Haifa affronterà il Tottenham di Antonio Conte.

Una sfida che ci dirà a che punto è la squadra giallorossa, reduce dalla sconfitta interna contro l’Ascoli nell’ultima sgambata di questo precampionato. Ma allora Mou aveva lasciato a riposo quasi tutti i big.

Stasera invece lo Special One sembra intenzionato a fare sul serio e a mandare in campo una formazione molto vicina a quella che sarà titolare contro la Salernitana il 14 agosto. Rui Patricio giocherà in porta, Karsdorp e Zalewski (o Spinazzola) ad agire sulle fasce, e Smalling di nuovo in mezzo alla difesa.

A centrocampo la coppia dovrebbe essere Cristante-Matic per mancanza di alternative, a meno che Mou non decida di arretrare Pellegrini in mediana. In quel caso è possibile anche vedere davanti il trio delle meraviglie con Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham.

Non è da escludere che, per il momento, l’allenatore portoghese decida di affidarsi a una formazione più prudente con Cristante e Matic insieme a Pellegrini, con Dybala e Zaniolo destinati a una staffetta.

Questa la probabile formazione iniziale: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Zaniolo, Abraham.

Fonti: Gazzetta dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero