Roma, un altro centrocampista e un difensore centrale dopo Gini. Ma ora serve vendere

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Se il mercato di luglio ha regalato diverse sorprese al tifoso romanista, quello di agosto si preannuncia altrettanto scoppiettante.

Dopo aver acquistato Vilar, Matic, Celik e Dybala, Tiago Pinto dovrebbe chiudere a ore per Georginio Wijnaldum, il centrocampista in grado di far cambiare volto alla mediana di Mourinho. Ma l’arrivo dell’olandese non chiuderà il mercato giallorosso. Anzi, ad agosto sono attesi diversi aggiustamenti dentro la rosa di Mourinho. Ma tutto o quasi dipenderà dalle cessioni.

Tiago Pinto infatti è alle prese con la difficoltà di piazzare gli esuberi in rosa. Villar ad esempio sembrava ad un passo dal Monza, e invece lo spagnolo è ancora senza squadra. Nelle ultime ore si è fatta avanti la Sampdoria, che però vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma vuole cedere Gonzalo solo a titolo definitivo. E non è semplice.

Stesso discorso per l’altro esubero di lusso, Justin Kluivert: tanti ammiccamenti per l’olandese, ma nessuna offerta concreta. Ora sembra essersi rifatto sotto il Nizza, ma anche in questo caso Tiago Pinto chiede che la cessione non sia a titolo temporaneo. Carles Perez vuole solo il Celta Vigo, ma anche qui manca l’accordo con la Roma.

Tutto fermo sul fronte Diawara, mentre Jordan Veretout sembra sempre vicino al Marsiglia ma i francesi non hanno ancora affondato il colpo. La Roma dovrà risolvere queste situazioni prima di poter tornare sul mercato e completare la rosa di Mourinho.

Gli obiettivi per questa seconda e ultima metà del calciomercato estivo sono un altro centrocampista (Frattesi potrebbe tornare caldo) e un difensore centrale (Bailly al momento è il nome più caldo). E poi occhio alla situazione Shomurodov: l’uzbeko è corteggiato da Bologna e Torino. In caso di partenza, la Roma sembra intenzionata a rimpiazzarlo con Belotti a parametro zero. Il Gallo ha già dato la priorità ai giallorossi.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport