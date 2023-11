(LIVE!) ROMA-UDINESE: 0-0. Fischio di Massimi, comincia il match!

AS ROMA NEWS – Le pause per le nazionali sono ormai alle spalle, e per la Roma è il momento di dare inizio a un ciclo lunghissimo di partite senza più soste di mezzo. Si comincia questo pomeriggio con Roma-Udinese, tredicesima giornata di campionato che si giocherà in un Olimpico sferzato dal freddo.

I giallorossi arrivano a questa partita dopo il pareggino deludente nel derby che è servito solo a vivere queste due settimane senza particolari polemiche. Contro i friulani però l’obiettivo deve essere tornare a vincere per continuare a tenere vicina la zona Champions in vista degli scontri diretti di fine anno che ci diranno dove potrà davvero arrivare questa Roma.

L’Udinese, rivitalizzata dal ritorno di Cioffi in panchina, affronta questa sfida in fiducia dopo aver battuto il Milan a San Siro ed essere stata raggiunta solo nel recupero dall’Atalanta. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Fischia Massimi, comincia Roma-Udinese!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 17:20 – Questa la formazione ufficiale dell’Udinese: Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Success.

Ore 17:02 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata dal club giallorosso con un tweet: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaUdinese 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/KsQ9Hb1dyV — AS Roma (@OfficialASRoma) November 26, 2023

Ore 16:00 – Cielo sereno sopra l’Olimpico, clima già piuttosto rigido. Terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, Zalewski, Bove, Aouar, Pagano, Pisilli, Belotti, Azmoun, El Shaarawy.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Success. Allenatore: Cioffi.

A disposizione: – Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Egana, Kamara, Ake, Tikovic, Lucca, Camara, Kabasele, Kristensen, Pafundi.

Arbitro: Massimi (Termoli).

Assistenti: Rocca e Rasspollini.

IV uomo: Marcerano.

Var: Paterna.

Avar: Longo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini