ROMA-UDINESE 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma stende l’Udinese per 3 a 1 e si avvicina alla zona Champions, raggiungendo il quinto posto in classifica. Decidono i gol di Mancini, Dybala ed El Shaarawy.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i friulani nel match valido per la tredicesima giornata di campionato:

Rui Patricio 5,5 – Inoperoso per larghi tratti del match. Thauvin lo castiga alla prima e unica occasione. Dovrebbe provare a uscire più spesso dai pali.

Mancini 7 – Sblocca il match con un perfetto colpo di testa su assist di Dybala. Perfetto nelle chiusure difensive.

Llorente 6,5 – Sembra essersi calato bene nel ruolo di vice Smalling. Sempre ben posizionato e attento su Thauvin e Success.

Ndicka 6,5 – In crescita. Gioca con buona attenzione, pulito negli interventi.

Karsdorp 6 – Non gioca una brutta partita, ma è troppo timido e non riesce mai a essere pericoloso. Dal 77′ Zalewski sv.

Cristante 6,5 – Alterna lavoro d’ordine a inserimenti da mezz’ala. Sa sempre cosa fare, prezioso sui palloni contesi in mezzo al campo.

Paredes 6 – Bravo nel recuperare palla in mezzo al campo, anche se non sempre è altrettanto abile a verticalizzare. Nel finale Mou gli preferisce il dinamismo di Bove, e non sbaglia. Dal 77′ Bove 6,5 – Subito decisivo nell’azione che porta al gol partita di Dybala.

Pellegrini 6 – Aiuta la manovra con un movimento a tutto campo molto prezioso. Poi non ne ha più e esce intorno all’ora di gioco. Dal 63′ Azmoun 6 – Cerca di dare vivacità e peso all’attacco. Entra nell’azione del gol di Dybala.

Spinazzola 5 – Parte benino, ma poi non dà continuità alla sua spinta. Si addormenta in occasione del gol di Thauvin, fortunatamente ininfluente. Dal 63′ El Shaarawy 7,5 – Ingresso in campo col botto. Regala nuovo smalto alla fascia sinistra. Realizza un gol dei suoi che chiude il match.

Dybala 7,5 – Confeziona un pallone d’oro per il vantaggio di Mancini. Lotta a tutto campo con generosità, anche se ancora a tratti. Nel finale dà la zampata del campione, decidendo il match. Dall’83’ Kristensen sv.

Lukaku 7 – Lavora di sponda per la squadra. Gli manca il gol, ma il peso specifico che dà al reparto non si discute. Due assist, uno per Dybala e l’altro per Elsha. Gigante, anche quando non segna.

JOSE’ MOURINHO 7 – Azzecca i cambi, con delle mosse che si rivelano decisive nel 3 a 1 finale. Lo stadio gli rende omaggio, lui risponde con un saluto e i tre punti che rilanciano le ambizioni giallorosse in campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini