(LIVE!) ROMA-VENEZIA: 0-1 (1′ Okereke)

AS ROMA NEWS – Ultima partita di campionato all’Olimpico per la Roma, che questa sera ospita il Venezia di Soncin, già matematicamente retrocesso dopo il pari della Salernitana a Empoli.

Per i giallorossi è una gara molto importante: vincere avvicinerebbe la squadra all’obiettivo Europa League, sperando poi nei risultati positivi dai match delle dirette concorrenti di domenica e lunedì.

Mourinho non stravolgerà la squadra nonostante l’avvicinarsi della finalissima di Tirana, che si giocherà tra appena dieci giorni. Da capire però quali saranno i due o tre cambi che ha in mente il tecnico per la gara di stasera.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45’+4′ – Finisce qui il primo tempo: Roma che approccia male al match e va sotto dopo cinquanta secondi, colpita da Okereke. I veneti poi alzano il muro e chiudono ogni spazio, anche in dieci contro undici per l’espulsione folle di Kiyine. I giallorossi faticano parecchio, per ora l’unica nota lieta è Spinazzola, apparso in buone condizioni e tra i più pericolosi. Pochissime le occasioni da gol nonostante la superiorità numerica.

45′ – Quattro minuti di recupero.

44′ – OCCASIONE ROMA! Carles Perez prova il tiro a giro, palla deviata che esce di poco.

41′ – OCCASIONE ROMA! Azione prolungata che porta Maitland-Niles al tiro, respinge Maenpaa coi piedi!

39′ – Ammonito Spinazzola. Spazi ancora più congestionati davanti all’area del Venezia, la Roma è troppo lenta nel giro palla.

33′ – ESPULSO KIYINE! Sozza rivede le immagini, che sono chiarissime, e manda il giocatore negli spogliatoi! Il calciatore del Venezia ha colpito inspiegabilmente Pellegrini con un calcio nelle parti basse a palla lontana.

32′ – Calcio volontario di Kiyine a Pellegrini! Sozza richiamato al VAR!

30′ – Roma che attacca a testa bassa, ma il Venezia sta mettendo il pullman davanti alla porta.

26′ – Ammonito Vacca che trattiene platealmente Veretout!

25′ – Spinazzola! Ancora un bello spunto del terzino che rientra sul destro e batte in porta, palla a lato di poco!

24′ – Bella palla di Pellegrini che mette in porta Abraham, l’attaccante perde l’attimo e non batte in porta, facendo poi rimontare!

19′ – PALO ROMA! Pellegrini su punizione scheggia l’incrocio!

18′ – Ammonito Kiyine che abbatte Perez lanciato in porta.

15′ – Bello spunto di Spinazzola, cross interessante al centro per Pellegrini che calcia in porta, palla deviata in angolo!

8′ – La Roma prova a reagire, ma ovviamente ora il Venezia è tutto chiuso sulla propria trequarti ed è difficile trovare spazi.

1′ – GOL DEL VENEZIA. Segna Okereke di testa dopo un cross dalla destra di Aramu. Partenza nerissima per la Roma.

0′ – Fischio di Sozza, comincia Roma-Venezia!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:00 – Questa la formazione ufficiale del Venezia: Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Mateju, Crnigoj, Vacca, Haps; Aramu, Kiyine; Okereke.

Ore 19:52 – La Roma annuncia il proprio schieramento titolare: torna Spinazzola dal primo minuto, in campo anche Maitland-Niles e Carles Perez, riposa Zaniolo.

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini, Abraham.

Ore 18:45 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo sereno e temperatura mite nella Capitale. Il terreno di gioco appare in perfette condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni iniziali di Roma-Venezia, diversi i rebus da sciogliere tra i giallorossi.

ROMA-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Karsdorp, Viña, Zalewski, Keramitsis, Sergio Oliveira, Diawara, Bove, El Shaarawy, Zaniolo, Shomurodov, Felix.

VENEZIA (3-4-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Mateju, Crnigoj, Vacca, Haps; Aramu, Kiyine; Okereke. All.: Soncin.

A disp.: Bertinato, Svoboda, Ullmann, Ebuehi, Fiordilino, Tessmann, Busio, Peretz, Cuisance, Nani, Johnsen, Nsame.

ARBITRO: Sozza di Seregno

Guardalinee: Lo Cicero e Galetto

Quarto uomo: Minelli

Var: Di Paolo

Avar: Di Martino

Giallorossi.net – Andrea Fiorini