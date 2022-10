(LIVE!) SAMPDORIA-ROMA, le formazioni ufficiali: giocano Camara ed El Shaarawy, in attacco Belotti-Abraham

AS ROMA NEWS – Va in scena a Marassi il match di questo lunedì pomeriggio, valido per la decima giornata di campionato, tra la Sampdoria e la Roma.

I doriani, fanalino di coda dopo un avvio di stagione a dir poco deludente, sono chiamati a fare punti per muovere una classifica assai povera. La squadra di Mourinho parte con i favori del pronostico e non può fare sconti: i tre punti oggi permetterebbero alla Roma di posizionarsi al quarto posto, in piena zona Champions.

Ci sono diversi dubbi da sciogliere in casa giallorossa a partire dal ballottaggio Abraham-Belotti. Vi lasciamo dunque alle ultime sulle formazioni ufficiali e poi al racconto del match con la nostra diretta testuale.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DA MARASSI

Ore 17:30 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: a centrocampo esordio dal primo minuto per Camara, a sinistra spazio a El Shaarawy, in attacco Mou punta su Belotti-Abraham e lascia Zaniolo in panchina.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SampRoma 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/boNUG553HW — AS Roma (@OfficialASRoma) October 17, 2022

Ore 17:25 – Questa la formazione ufficiale della Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Leris, Djuricic; Caputo.

Ore 17:20 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham.

Ore 16:30 – Due ore circa al fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso sopra Genova, il terreno di gioco di Marassi non appare in ottime condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le scelte di formazione dei due allenatori.

SAMPDORIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Leris, Djuricic; Caputo. All.: Stankovic.

A disposizione: Ravaglia, Contini, Amione, Murru, Conti, Viera, Verre, Trimboli, Sabiri, Yepes, Quagliarella, Pussetto.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Camara, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti, Abraham. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Viña, Spinazzola, Tripi, Matic, Bove, Volpato, Tahirovic, Zaniolo, Shomurodov.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.

Guardalinee: Valeriani e Margani.

Quarto uomo: Serra.

Var: Aureliano.

Avar: Peretti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini