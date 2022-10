PELLEGRINI: “Ero sicuro di segnare il rigore. Grande vittoria, non molliamo di un centimetro. Spero che i tifosi siano fieri di noi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Sampdoria-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Marassi di Genova:

Quanto pesava la palla sul rigore?

“Come un rigore da segnare. Non ho mai avuto dubbi. A Empoli ho sbagliato, oggi sapevo che avrei fatto gol”.

La Roma ha trovato la quadra?

“Prima c’era l’impressione che mancasse equilibrio, specie nel finale delle partite. Oggi grande vittoria, questo secondo tempo ha dimostrato che avevamo una gran voglia di vincere”

Come stai?

“Ho preso in gergo una vecchietta, fa molto male, ma sapevo che sarei riuscito a finire la partita”.

A chi dedichi le tue 100 partite in serie A?

“A tutta la famiglia, le persone che mi sono vicine, ai miei agenti che sono come la mia famiglia”.

Dove può arrivare la Roma?

“Per essere il più onesti con loro dico che non lo so, ma non molliamo di un centimetro. Penso e spero che siano fieri di noi”.