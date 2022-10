SAMPDORIA-ROMA 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince con carattere sul campo della Sampdoria, domata per uno a zero al termine di una partita vinta con pieno merito.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Marassi per affrontare i doriani nella decima giornata di campionato:

Rui Patricio sv – Del tutto inoperoso nel primo tempo, idem con patate nel secondo.

Mancini 6,5 – La Samp butta la palla in area senza troppa qualità, e per lui ripulirla è un gioco da ragazzi. Nella ripresa regge con maggiore personalità le timide iniziative avversarie.

Smalling 7 – Giganteggia su Caputo prima e Quagliarella poi, concedendogli le briciole.

Ibanez 6,5 – Si prende quasi subito un giallo inutile. Poi regge la spinta di Leris senza affanno.

Zalewski 5,5 – Partita piuttosto bruttina, con qualche errore tecnico non da lui. Dall’84’ Karsdorp sv.

Camara 6,5 – Utilissimo a questa mediana. Corre e pressa in mezzo al campo, si inserisce con buona efficacia. Si dimostra meritevole di maggior considerazione. Dal 69′ Matic 6,5 – Entra in campo nel momento più caldo del match, e lui ci mette tutta l’esperienza di cui la squadra aveva bisogno.

Cristante 6 – Saltato spesso e volentieri dal diretto avversario, fatica a costruire gioco limitandosi alla spazzata non appena entra in possesso della sfera. Cresce alla distanza, dando sostanza soprattutto sulle palle alte e sui contrasti in mezzo al campo.

El Shaarawy 6 – Cerca di dare brillantezza alla fascia con qualche saltuaria accelerazione, che resta però fine a sé stessa. Apprezzabile il lavoro difensivo svolto con abnegazione. Dal 74′ Spinazzola 6 – Entra convinto in campo, dando il suo contributo nel giro palla.

Pellegrini 7 – Realizza con freddezza e precisione il rigore che decide il match. L’unico in grado di inventare una giocata nel nulla del primo tempo. Nella ripresa lotta fino all’ultima stilla di sudore nonostante non sia in perfette condizioni.

Belotti 6 – Si danna l’anima per dare il suo contributo alla squadra. Peccato per quel gol sbagliato che avrebbe potuto chiudere prima la partita. Dall’84’ Bove sv.

Abraham 6 – Sbaglia ancora qualcosa di troppo per mancanza di fiducia, ma il suo impegno è indiscutibile. Regala un gran pallone a Belotti, che il Gallo non capitalizza a dovere. Dal 69′ Zaniolo 6,5 – Spacca da solo la difesa avversaria, creando più lui in 20 minuti che tutta la squadra nell’intera partita. Non concretizza però le due palle gol avute, realizzando solo la rete annullata per fuorigioco.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – La Roma oggi è stata difensivamente perfetta, non concedendo una sola palla gol agli avversari. Manca ancora la qualità nelle giocate, così come la freddezza sotto porta: nella ripresa i giallorossi avrebbero potuto chiudere la partita realizzando un altro paio di gol. Su questo aspetto bisogna ancora migliorare parecchio. Ma i risultati parlano chiaro: quarto posto e appena quattro punti dalla vetta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini