STANKOVIC: “Sconfitta che brucia, abbiamo resistito alla Roma. Il rigore li ha favoriti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Marassi contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei doriani ai microfoni delle tv:

Dopo il rigore di Pellegrini ha applaudito e caricato i suoi.

“Non posso dire niente ai ragazzi, mi dispiace per loro e per il pubblico, che è stato fantastico. La sconfitta brucia, ma siamo stati all’altezza. Abbiamo resistito alla Roma, che è una squadra molto forte sia tecnicamente sia fisicamente, ma i nostri giocatori hanno risposto bene. Il rigore per la Roma è stato perfetto, è arrivato dopo appena 6 minuti e ha favorito il loro modo di giocare. Non dovevano più sbilanciarsi e l’hanno controllata. Noi ci abbiamo provato, ma abbiamo commesso qualche errore. La sconfitta non mi piace ma con questo atteggiamento lotteremo”.

Cosa è mancato offensivamente?

“Abbiamo trovato una difesa fortissima e siamo stati poco lucidi davanti. Eravamo molto nervosi con la palla negli ultimi 20 metri. La tranquillità arriverà, dobbiamo continuare a lavorare. Non siamo stati molto pericolosi, abbiamo speso tanto perché la Roma va contenuta ed è organizzata. La formula è atteggiamento giusto e sacrificio, oltre ad essere più tranquilli negli ultimi metri. La vittoria arriverà”.

Aveva dei dubbi sul rigore.

“Non ho visto il tocco di mano”

Riguardano le immagini. “

“Sì, l’ha toccata, ma stava correndo. Non so cosa potesse fare, anche se in effetti si vede il tocco. C’è il VAR e ci sono delle regole e quindi vanno rispettate”.

Che messaggio manda al pubblico?

“La classifica è molto brutta, ma usciremo da questa situazione. Con un pubblico come oggi non possiamo avere paura. Dobbiamo trovare tranquillità. Non sarà facile ma neanche impossibile”.

Mourinho ha detto che si salverà. Come risponde?

“Grazie. Noi conosciamo i nostri punti di forza e le debolezze, che cercheremo di eliminare. Vogliamo essere più forti giorno dopo giorno”.

Una cosa che le piacerebbe a uno dei suoi maestri?

“Ho parlato tanto dei miei maestri e tutti lo sanno, non voglio più ripetermi. In bocca al lupo a José e si va avanti ognuno per la propria squadra”.