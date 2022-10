MOURINHO: “Vittoria meritata, si dà poco credito a quello che facciamo. Zaniolo devastante, gli è mancato solo il gol”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Sampdoria-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di campionato giocata questa sera allo stadio Marassi di Genova.

JOSE MOURINHO A DAZN

Soddisfatto di questa vittoria?

“Prima di tutto è una vittoria importantissima ed anche meritata penso. Sono molto felice di sentire e di capire che una squadra che mi piace tanto con un allenatore che è un fratello piccolo e che torneremo qui (la Sampdoria ndr). Una squadra che gioca con questa intensità non andrà in Serie B, sono fiducioso. Un abbraccio speciale (a Stankovic ndr). Per noi, abbiamo anima ed organizzazione. Abbiamo giocato con grande intelligenza, qualcuno non la penserà così ma è uguale. Abbiamo vinto contro l’Inter ma era scarsa, perso con l’Atalanta che è stata cinica. Duro dare credito a chi lavora a Roma, ma con tutti i problemi che abbiamo e le limitazioni facciamo il nostro campionato. Vittoria meritata anche se potevamo soffrire di più. Sapevo che Zaniolo poteva essere devastante negli ultimi 20 minuti ma è mancato il gol. Per me con merito”.

Cosa vuole dire a Spalletti?

“Ci vediamo domenica”.

Belotti-Abraham può essere una soluzione per il futuro?

“Ma mi ha soddisfatto tanto Zaniolo, fisicamente è devastante e per loro è difficilissimo da prendere. Nicolò è fresco ed è dura per tutti, ha avuto la palla del 2-0, l’ha avuta anche Belotti, se segni finisce la partita. La squadra è stata organizzata, abbiamo vinto 1-0 ma è un risultato meritato”.

Cosa ha appuntato sul suo taccuino?

“Non scrivo solo cose che non mi piacciono, appunto anche cose da dire all’intervallo, ci sono anche cose positive. Se vuoi a fine partita ti regalo il taccuino una volta”.

Stankovic?

“Non so se posso dire quello che gli ho detto, gli ho detto che qui aveva segnato un gol di m***a, era un gol da centrocampo. Mi ha detto che mi vuole molto bene, e io gli ho detto: “Anche io, ci vediamo dopo…””.