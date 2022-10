Nainggolan, altro eccesso: fuma in panchina prima di Standard-Anversa. Il club lo sospende, lui: “Ho sbagliato”

ALTRE NOTIZIE – Se non facesse parlare di sé per i suoi eccessi non sarebbe Radja Nainggolan. Appena qualche giorno fa l’ex centrocampista della Roma era stato arrestato per aver guidato con la patente scaduta, ma il belga è riuscito a superarsi.

Nell’ultimo match di campionato il Ninja, attualmente all’Anversa, è stato pizzicato dalle telecamere di VRT mentre fumava in panchina prima della sfida contro lo Standard Liegi, poi persa 3-0.

Il club, come era lecito aspettarsi, non ha accettato il comportamento di Nainggolan di buon grado, decidendo di sospenderlo a tempo indeterminato comunicando il tutto con una nota ufficiale.

L’ex giocatore della Roma, non nuovo a certi comportamenti, si è provato a scusare scrivendo su Instagram: “Sono molto dispiaciuto per quello che ho fatto. Mi rendo conto che è completamente sbagliato, ma in quel momento non ci ho proprio pensato.

Il club ha preso una decisione che io posso solo accettare, anche se penso sia un po’ troppo pesante. Cercherò comunque di dare il mio contributo in un modo o nell’altro”. Parole che difficilmente basteranno a ricomporre una frattura che comincia a essere insanabile.

